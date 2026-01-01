Hai bàn thắng của Mbeumo và Dorgu ở hiệp hai giúp MU đánh bại hàng xóm Man City 2-0, trong ngày ra mắt của tân HLV Michael Carrick.
Nguồn ảnh: Chelsea Photos, Brentford FC, Premier League
|Kết quả
|Vòng 22
|17/01/2026 19:30:00
|Manchester United 2 - 0 Manchester City
|17/01/2026 22:00:00
|Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
|17/01/2026 22:00:00
|Tottenham 1 - 2 West Ham
|17/01/2026 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Brentford
|17/01/2026 22:00:00
|Leeds 1 - 0 Fulham
|17/01/2026 22:00:00
|Liverpool 1 - 1 Burnley
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 22 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
HLV Kim Sang Sik thừa nhận ông rất thèm ăn món phở khi cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết giải U23 châu Á 2026.