G 4Ei0jWEAM2flS.jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
G 4AXxHWIAAytuf.jpg
Damsgaard suýt mở tỷ số cho Brentford
G 4DXRJW4AAXKgR.jpg
Phút 26, Joao Pedro tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách để mở tỷ số
G 4COWsXkAAoGhF.jpg
Niềm vui của tiền đạo người Brazil
G 4EI3AXYAAesCa.jpg
Jensen có cơ hội gỡ hòa nhưng dứt điểm bất thành
G 4GNtmXEAEpsls.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea 
G 3 N0EXwAEh1F_.jpg
Sang hiệp hai, Brentford cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ
G 4WyK5XoAAhc40.jpg
Nhưng họ để thua bàn thứ hai trên chấm penalty
G 4W1HCXQAEKstH1.jpg
Cole Palmer dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt
G 4T VuWQAAMaVA.jpg
Chiến thắng quan trọng của The Blues
G 4XfpgW8AAdWpZ.jpg
Tân HLV Liam Rosenior động viên Cole Palmer sau trận

Nguồn ảnh: Chelsea Photos, Brentford FC, Premier League

Kết quả
Vòng 22
17/01/2026 19:30:00 Manchester United 2 - 0 Manchester City
17/01/2026 22:00:00 Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
17/01/2026 22:00:00 Tottenham 1 - 2 West Ham
17/01/2026 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Brentford
17/01/2026 22:00:00 Leeds 1 - 0 Fulham
17/01/2026 22:00:00 Liverpool 1 - 1 Burnley