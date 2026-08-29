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Phút 17, Haaland bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách
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Tiền đạo người Na Uy ghi bàn đầu tiên ở Premier League 2026/27
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man "xanh"
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Sau giờ giải lao, Rayan Cherki solo ngẫu hứng rồi nhân đôi cách biệt cho Man City
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Màn ăn mừng lạnh lùng của tiền vệ người Pháp
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Phút 57, Pino sút phạt, bóng dội xà ngang bật vào người Donnarumma đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Palace
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Tuy nhiên, ngay sau đó, Cherki nã đại bác sấm sét ghi bàn thứ 3 cho đội khách
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Phút 84, Haaland ấn định chiến thắng 4-1
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Cuối trận, tân binh Bouaddi có màn ra mắt màu áo mới
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Man City giành chiến thắng giòn giã

Nguồn  ảnh: Premier League, MCFC

Man City ngược dòng thắng khó tin
Man City ngược dòng thắng khó tin
Rayan Cherki vào sân từ ghế dự bị và có hai pha kiến tạo giúp Man City lội ngược dòng đánh bại Bournemouth 2-1, trong trận ra mắt của tân HLV Maresca ở Etihad.