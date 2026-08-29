Man City sẽ quay lại bàn đàm phán chuyển nhượng trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea.
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Man City quyết tâm vượt mặt Tottenham trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo cánh Cody Gakpo của Liverpool.
Ayyoub Bouaddi gia nhập Man City giá 100 triệu euro, phá sâu kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại cầu thủ U19 mà Leny Yoro nắm giữ khi đến MU.
Rayan Cherki vào sân từ ghế dự bị và có hai pha kiến tạo giúp Man City lội ngược dòng đánh bại Bournemouth 2-1, trong trận ra mắt của tân HLV Maresca ở Etihad.
Man City vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ người Maroc - Ayyoub Bouaddi với mức phí 100 triệu Euro (85,3 triệu bảng Anh).