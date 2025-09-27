G13bEhoX0AAbmwb.jpeg
Nketiah tỏa sáng ở phút bù giờ - Ảnh: LS

Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson, Munoz, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Kamada, Sarr, Pino, Mateta

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gravenberch.

Bàn thắng: Ismaila Sarr 9', Nketiah 90'+8 - Chiesa 87'

Kết quả
Vòng 6
27/09/2025 18:30:00 Brentford 3 - 1 Manchester United
27/09/2025 21:00:00 Chelsea 1 - 3 Brighton
27/09/2025 21:00:00 Crystal Palace 2 - 1 Liverpool
27/09/2025 21:00:00 Leeds 2 - 2 Bournemouth
27/09/2025 21:00:00 Manchester City 5 - 1 Burnley
27/09/2025 | 23:28

Kết thúc

G13Y3kfWYAEG8Xi.jpeg
Crystal Palace giành 3 điểm nghẹt thở - Ảnh: P.L
G13a _cWYAA9TAU.jpeg
Với chiến thắng này, Crystal Palace leo lên vị trí thứ 2 trên BXH - Ảnh: CPC
27/09/2025 | 23:12

90'+8

Bàn thắng (2-1, Nketiah): Khung thành Liverpool lộn xộn sau quả ném biên mạnh của cầu thủ Palace. Nketiah lẻn xuống phía sau dùng ngực đỡ bóng, trước khi volley chân trái đánh bại Alisson, ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà.

G13ZCMYXcAA6ES4.jpg
Nketiah sút tung lưới Liverpool - Ảnh: P.L
27/09/2025 | 22:57

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

27/09/2025 | 22:55

87'

Bàn thắng (1-1, Federico Chiesa): Trung vệ Richards đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí Chiesa quăng chân phải ngay ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool.

G13Wf25XYAAz_jD.jpg
Chiesa có duyên ghi bàn từ ghế dự bị - Ảnh: P.L
27/09/2025 | 22:52

86'

Chiesa có khoảng trống đầu vòng cấm liền thực hiện cú cứa lòng chân trái đi sạt cột dọc.

27/09/2025 | 22:45

79'

Mateta tạt đẹp vào vòng cấm cho Nketiah bật cao đánh đầu ra ngoài đáng tiếc.

27/09/2025 | 22:40

74'

HLV Slot chơi canh bạc tất tay khi tung cả Chiesa và Frimpong vào sân.

27/09/2025 | 22:36

70'

Liverpool đang dồn lên đá nửa sân. Bóng được tạt vào cho Isak bật cao đánh đầu qua xà.

27/09/2025 | 22:30

64'

Isak tả xung hữu đột trong vòng cấm Liverpool nhưng cú sút cuối cùng lại đi sạt cột dọc.

27/09/2025 | 22:24

58'

Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Writz lao vào đá nối cận thành. May cho Palace là Henderson phản xạ rất nhanh cứu thua.

resources_premierleague_pulselive_com 2237339778.jpg
Writz vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn - Ảnh: P.L
27/09/2025 | 22:17

52'

Nhận bóng từ Writz, Gakpo dứt điểm ngay bên ngoài vòng cấm. Tiếc là chưa có bàn gỡ cho Liverpool.

27/09/2025 | 22:13

46'

Ngay đầu hiệp hai, Cody Gakpo được đưa vào sân thay cho Bradley.

27/09/2025 | 21:57

Kết thúc hiệp 1

G13H0h6XUAAt1kX.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Crystal Palace - Ảnh: CPC
27/09/2025 | 21:51

45'+6

Wharton mồi bóng để Mateta cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra. Quá may mắn cho Liverpool!

27/09/2025 | 21:46

45'

Hiệp một có đến 10 phút bù giờ.

27/09/2025 | 21:37

37'

Liverpool dàn xếp đá phạt góc khá hay. Tuy nhiên, tình huống đánh đầu của Konate lại đưa bóng bay sạt cột.

27/09/2025 | 21:29

28'

Isak có cơ hội đầu tiên khi băng xuống đối mặt thủ môn Henderson. Tiếc rằng cú đá cuối cùng ở góc hẹp lại đi ra ngoài.

27/09/2025 | 21:23

23'

Palace có hai cơ hội cực kỳ ngon ăn của Munoz và Mateta. Dẫu vậy, thủ môn Alisson xuất sắc cứu thua cho Liverpool.

27/09/2025 | 21:20

18'

Sau cú đá phạt không qua hàng rào của Salah, Gravenberch ra chân sút sét ngoài tuyến hai nhưng thủ môn Henderson cứu thua ngoạn mục.

27/09/2025 | 21:11

11'

Đội chủ nhà dàn xếp phản công mẫu mực. Ismaila Sarr trả ngược để Pino lao lên đá nối nhưng không thắng được Alisson.

27/09/2025 | 21:09

9'

Bàn thắng (1-0, Ismaila Sarr): Bắt nguồn từ quả phạt góc, Ismaila Sarr tận dụng triệt để cơ hội volley cận thành mở tỷ số cho Palace.

G13BrgnXgAAFMYE.jpg
G12 wAMXIAAmRB2.jpg
Sarr ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League
27/09/2025 | 21:07

5'

Hai đội nhập cuộc với tốc độ chậm. Chủ nhà Crystal Palace chủ động đá phòng ngự phản công.

27/09/2025 | 20:58

21h

Trận đấu bắt đầu.

27/09/2025 | 19:58

19h45

G12pTs2WUAAoA9g.jpeg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
G12n166XwAAxnBc.jpeg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
27/09/2025 | 19:57

19h30

G12rNI3XAAA01WF.jpg
G12rSP2XAAA1XhJ.jpg
Dàn sao Liverpool đến sân - Ảnh: LFC
27/09/2025 | 11:22

18h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Benitez, Doucoure, Kporha, Riad chấn thương.

Liverpool: Bajcetic, Chambers, Scanlon, Leoni chấn thương. Ekitike bị treo giò.

Crystal Palace vs Liverpool 1.jpg
Liverpool muốn đòi lại món nợ thua trận Siêu cúp Anh đầu mùa - Ảnh: Khelnow
