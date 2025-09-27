Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson, Munoz, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Kamada, Sarr, Pino, Mateta
Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gravenberch.
Bàn thắng: Ismaila Sarr 9', Nketiah 90'+8 - Chiesa 87'
|Kết quả
|Vòng 6
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford 3 - 1 Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea 1 - 3 Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 1 Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds 2 - 2 Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City 5 - 1 Burnley
Kết thúc
90'+8
Bàn thắng (2-1, Nketiah): Khung thành Liverpool lộn xộn sau quả ném biên mạnh của cầu thủ Palace. Nketiah lẻn xuống phía sau dùng ngực đỡ bóng, trước khi volley chân trái đánh bại Alisson, ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Bàn thắng (1-1, Federico Chiesa): Trung vệ Richards đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí Chiesa quăng chân phải ngay ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool.
86'
Chiesa có khoảng trống đầu vòng cấm liền thực hiện cú cứa lòng chân trái đi sạt cột dọc.
79'
Mateta tạt đẹp vào vòng cấm cho Nketiah bật cao đánh đầu ra ngoài đáng tiếc.
74'
HLV Slot chơi canh bạc tất tay khi tung cả Chiesa và Frimpong vào sân.
70'
Liverpool đang dồn lên đá nửa sân. Bóng được tạt vào cho Isak bật cao đánh đầu qua xà.
64'
Isak tả xung hữu đột trong vòng cấm Liverpool nhưng cú sút cuối cùng lại đi sạt cột dọc.
58'
Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Writz lao vào đá nối cận thành. May cho Palace là Henderson phản xạ rất nhanh cứu thua.
52'
Nhận bóng từ Writz, Gakpo dứt điểm ngay bên ngoài vòng cấm. Tiếc là chưa có bàn gỡ cho Liverpool.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Cody Gakpo được đưa vào sân thay cho Bradley.
Kết thúc hiệp 1
45'+6
Wharton mồi bóng để Mateta cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra. Quá may mắn cho Liverpool!
45'
Hiệp một có đến 10 phút bù giờ.
37'
Liverpool dàn xếp đá phạt góc khá hay. Tuy nhiên, tình huống đánh đầu của Konate lại đưa bóng bay sạt cột.
28'
Isak có cơ hội đầu tiên khi băng xuống đối mặt thủ môn Henderson. Tiếc rằng cú đá cuối cùng ở góc hẹp lại đi ra ngoài.
23'
Palace có hai cơ hội cực kỳ ngon ăn của Munoz và Mateta. Dẫu vậy, thủ môn Alisson xuất sắc cứu thua cho Liverpool.
18'
Sau cú đá phạt không qua hàng rào của Salah, Gravenberch ra chân sút sét ngoài tuyến hai nhưng thủ môn Henderson cứu thua ngoạn mục.
11'
Đội chủ nhà dàn xếp phản công mẫu mực. Ismaila Sarr trả ngược để Pino lao lên đá nối nhưng không thắng được Alisson.
9'
Bàn thắng (1-0, Ismaila Sarr): Bắt nguồn từ quả phạt góc, Ismaila Sarr tận dụng triệt để cơ hội volley cận thành mở tỷ số cho Palace.
5'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ chậm. Chủ nhà Crystal Palace chủ động đá phòng ngự phản công.
21h
Trận đấu bắt đầu.
19h45
19h30
18h
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Benitez, Doucoure, Kporha, Riad chấn thương.
Liverpool: Bajcetic, Chambers, Scanlon, Leoni chấn thương. Ekitike bị treo giò.