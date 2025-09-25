Ở tuổi 18, Giovanni Leoni đặt bút ký hợp đồng trị giá 26 triệu bảng từ Parma trong những ngày cuối phiên chợ hè.

Chàng trai tuổi teen đã có màn ra mắt ấn tượng trước Southampton. Tuy nhiên, cơn ác mộng ập đến phút 81, khi Leoni phải rời sân trên cáng trong nỗi đau đớn.

Leoni bị đứt dây chằng chéo trước - Ảnh: SunSport

Kết quả chụp chiếu ban đầu xác định, tài năng trẻ người Italia bị đứt dây chằng chéo trước - dạng chấn thương nặng nhất trong thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Leoni nguy cơ phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải và đối mặt với chặng đường dài khó khăn trong quá trình hồi phục.

Chấn thương Leoni mới gặp phải khiến HLV Arne Slot gặp vấn đề về chiều sâu đội hình ở vị trí trung vệ.

Ngoài đội trưởng Liverpool - Van Dijk, cả Konate và Joe Gomez thường xuyên chấn thương trong vài năm qua.

Ở một diễn biến khác, với việc Leoni nghỉ dài hạn, tiền đạo Federico Chiesa có thể được bổ sung vào đội hình tham dự Champions League.

Trước đó, chân sút Italia đã bị gạch tên, nhưng theo luật mới của UEFA, anh có cơ hội được góp mặt khi một đồng đội khác dính chấn thương nghiêm trọng.