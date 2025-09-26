Diogo Jota đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cùng em trai Andre Silva, khi đang trên đường qua Tây Ban Nha bắt phà trở về Anh chuẩn bị cho mùa giải mới.

Jota vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield thời điểm anh qua đời.

Diogo Jota qua đời là sự mất mát lớn đối với Liverpool - Ảnh: Mirror

Mới đây, HLV Arne Slot xác nhận, chủ sở hữu Liverpool - tập đoàn FSG đã thanh toán toàn bộ tiền lương còn lại để hỗ trợ cho gia đình cầu thủ này.

"Thật không may, chúng tôi phải đưa về nhiều hơn một cầu thủ so với kế hoạch. Liverpool phải chi tiêu nhiều hơn dự kiến.

Cả thành phố đau buồn khi nghe tin Diogo Jota qua đời. Cách người hâm mộ hành xử sau thảm kịch thật đáng trân trọng. Rất nhiều hoa được đặt bên đài tưởng niệm...

Có những lúc tôi tự hỏi, 'Vợ và các con anh ấy giờ cảm thấy thế nào đây?' Nghe có vẻ khó khăn quá... cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn.

Chủ sở hữu CLB chủ yếu bị chỉ trích, giống HLV, nhưng cách họ xử lý tình huống, bằng việc trả cho vợ và các con Jota toàn bộ số tiền theo hợp đồng thật đáng ngưỡng mộ.

Có thể mọi người nghĩ đó là điều bình thường, nhưng trong bóng đá hiện đại thì không phải vậy" - Arne Slot chia sẻ.

Đội bóng vùng Merseyside đã treo vĩnh viễn chiếc áo số 20 của Diogo Jota như một sự tri ân đến anh.

Ngoài ra, biệu tưởng 'Forever 20' sẽ được khâu trên các bộ đồ thi đấu và áo khoác khởi động của cầu thủ Liverpool. Một trương trình bóng đá cộng đồng mới cũng đang được thành lập mang tên Jota.