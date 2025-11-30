Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.
MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo, Zirkzee.
Bàn thắng: Mateta 36' (pen) - Zirkzee 54', Mount 63'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
82'
Trung vệ Lisandro Martinez tái xuất sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Anh được tung vào sân thay cho Luke Shaw.
76'
MU tổ chức phản công nhanh, Mbeumo dùng động tác giả khá hay nhưng cú đá cuối cùng đúng vào vị trí Henderson.
68'
MU vùng lên mạnh mẽ và thu về thành quả xứng đáng. Các cầu thủ đội khách đang thi đấu tự tin và hưng phấn hơn hẳn.
63'
Bàn thắng (1-2, Mason Mount): Bruno Fernandes dàn xếp đá phạt nhanh, tạo điều kiện cho Masont Mount sút sệt nhằm góc gần ghi bàn thứ 2 cho MU.
54'
Bàn thắng (1-1, Zirkzee): Sau quả đá phạt từ chân Bruno Fernandes, Zirkzee đỡ ngực hãm một nhịp rồi bất ngờ volley chân trái ở góc rất hẹp tung lưới Palace.
Kết thúc hiệp 1
41'
MU đang cố gắng vùng lên. Bruno Fernandes nã pháo tầm xa nhưng bóng bay quá thiếu chính xác.
36'
Bàn thắng (1-0, Mateta pen): Leny Yoro phạm lỗi với Mateta trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Ở cú đá 11m, Mateta mắc lỗi sút 2 chạm nên dù thành công vẫn phải đá lại. Trong lần sút penalty thứ hai, tiền đạo người Pháp tiếp tục đánh lừa Lammens để mở tỷ số cho Crystal Palace.
26'
Khung gỗ MU tiếp tục bị uy hiếp buộc Lammens phải đấm bóng ra. Pino bắt volley cận thành bị Leny Yoro truy cản.
24'
Palace dàn xếp tấn công khá hay. Munoz trả ngược thuận lợi để Kamada lao lên đặt lòng đầu vòng cấm. Bóng bay hơi nhẹ nên Lammens đổ người ôm gọn.
16'
Sau tình huống đánh đầu phá bóng không tốt của De Ligt, Mateta có cơ hội lẻn xuống đối mặt Lammens. Tiếc rằng, cú quăng chân cuối cùng lại đi chệch khung thành.
13'
Adam Wharton volley căng chính diện khung thành. May cho MU là Lammens xuất sắc làm chủ tình hình trong khung gỗ.
8'
Mateta dễ dàng loại bỏ De Ligt ở cánh rồi tiến vào vòng cấm sút góc hẹp, bóng lại đi ra mép lưới sau.
5'
Ismaila Sarr dính chấn thương sau tình huống truy cản của Dalot. Sau khi được bác sỹ chăm sóc, tiền đạo gốc Senegal tiếp tục vào sân thi đấu.
1'
Ngay phút đầu tiên, MU đã có cơ hội mở tỷ số từ cú ném biên mạnh của Dalot. Casemiro thực hiện hai pha kết thúc cận thành không thắng được thủ môn Dean Henderson.
19h
Trận đấu bắt đầu.
18h
17h
16h
Thông tin lực lượng
MU: Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Harry Maguire chấn thương.
Crystal Palace: Will Hughes đã gia nhập danh sách chấn thương sau trận đấu với Strasbourg. Caleb Kporha, Borna Sosa và Cheick Doucoure cũng phải ngồi ngoài.