Hai bàn của Zirkzee và Mount trong hiệp hai giúp MU lội ngược dòng thắng lợi - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo, Zirkzee.

Bàn thắng: Mateta 36' (pen) - Zirkzee 54', Mount 63'

30/11/2025 | 21:01

Kết thúc

G7AfhMBXEAABsLU.jpg
MU giành 3 điểm quý giá - Ảnh: P.L
30/11/2025 | 20:51

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

30/11/2025 | 20:43

82'

Trung vệ Lisandro Martinez tái xuất sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Anh được tung vào sân thay cho Luke Shaw.

30/11/2025 | 20:37

76'

MU tổ chức phản công nhanh, Mbeumo dùng động tác giả khá hay nhưng cú đá cuối cùng đúng vào vị trí Henderson.

30/11/2025 | 20:30

68'

MU vùng lên mạnh mẽ và thu về thành quả xứng đáng. Các cầu thủ đội khách đang thi đấu tự tin và hưng phấn hơn hẳn.

30/11/2025 | 20:26

63'

Bàn thắng (1-2, Mason Mount): Bruno Fernandes dàn xếp đá phạt nhanh, tạo điều kiện cho Masont Mount sút sệt nhằm góc gần ghi bàn thứ 2 cho MU.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 30T132724Z_2145995863_UP1ELBU11DM6M_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CRY MUN.jpg
G7AZtYqXIAEEuxX.jpg
Mount ăn mừng cùng Bruno sau khi ghi bàn - Ảnh: P.L

30/11/2025 | 20:15

54'

Bàn thắng (1-1, Zirkzee): Sau quả đá phạt từ chân Bruno Fernandes, Zirkzee đỡ ngực hãm một nhịp rồi bất ngờ volley chân trái ở góc rất hẹp tung lưới Palace.

resources_premierleague_pulselive_com 2249172005.jpg
Zirkzee gỡ hòa cho Quỷ đỏ - Ảnh: P.L

30/11/2025 | 19:51

Kết thúc hiệp 1

G7AQ495WMAE53TW.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Crystal Palace - Ảnh: CPC
30/11/2025 | 19:42

41'

MU đang cố gắng vùng lên. Bruno Fernandes nã pháo tầm xa nhưng bóng bay quá thiếu chính xác.

30/11/2025 | 19:34

36'

Bàn thắng (1-0, Mateta pen): Leny Yoro phạm lỗi với Mateta trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở cú đá 11m, Mateta mắc lỗi sút 2 chạm nên dù thành công vẫn phải đá lại. Trong lần sút penalty thứ hai, tiền đạo người Pháp tiếp tục đánh lừa Lammens để mở tỷ số cho Crystal Palace.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 30T123803Z_1464813084_UP1ELBU0Z3E5O_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CRY MUN.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 30T123803Z_1464813084_UP1ELBU0Z3E5O_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CRY MUN (1).jpg
Mateta ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
30/11/2025 | 19:27

26'

Khung gỗ MU tiếp tục bị uy hiếp buộc Lammens phải đấm bóng ra. Pino bắt volley cận thành bị Leny Yoro truy cản.

30/11/2025 | 19:24

24'

Palace dàn xếp tấn công khá hay. Munoz trả ngược thuận lợi để Kamada lao lên đặt lòng đầu vòng cấm. Bóng bay hơi nhẹ nên Lammens đổ người ôm gọn.

30/11/2025 | 19:15

16'

Sau tình huống đánh đầu phá bóng không tốt của De Ligt, Mateta có cơ hội lẻn xuống đối mặt Lammens. Tiếc rằng, cú quăng chân cuối cùng lại đi chệch khung thành.

resources_premierleague_pulselive_com 2249164340.jpg
De Ligt vất vả kèm Mateta - Ảnh: P.L
30/11/2025 | 19:13

13'

Adam Wharton volley căng chính diện khung thành. May cho MU là Lammens xuất sắc làm chủ tình hình trong khung gỗ.

30/11/2025 | 19:09

8'

Mateta dễ dàng loại bỏ De Ligt ở cánh rồi tiến vào vòng cấm sút góc hẹp, bóng lại đi ra mép lưới sau.

30/11/2025 | 19:04

5'

Ismaila Sarr dính chấn thương sau tình huống truy cản của Dalot. Sau khi được bác sỹ chăm sóc, tiền đạo gốc Senegal tiếp tục vào sân thi đấu.

30/11/2025 | 19:02

1'

Ngay phút đầu tiên, MU đã có cơ hội mở tỷ số từ cú ném biên mạnh của Dalot. Casemiro thực hiện hai pha kết thúc cận thành không thắng được thủ môn Dean Henderson.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 30T120742Z_92471088_UP1ELBU0XOS4Z_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CRY MUN.jpg
Casemiro suýt mở tỷ số sớm - Ảnh: Premier League
30/11/2025 | 18:58

19h

Trận đấu bắt đầu.

30/11/2025 | 17:55

18h

G6_zjPJW0AAVJNi.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
G6_yrxSWEAEURTN.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
30/11/2025 | 00:46

17h

G61qGnyX0AABKRu.jpg
G61qGnsWUAA_cLO.jpg
Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
30/11/2025 | 00:46

16h

Thông tin lực lượng

MU: Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Harry Maguire chấn thương.

Crystal Palace: Will Hughes đã gia nhập danh sách chấn thương sau trận đấu với Strasbourg. Caleb Kporha, Borna Sosa và Cheick Doucoure cũng phải ngồi ngoài.

ab79e717 e302 451e 9eaf de4b7b35444a_wallpaper 169 en.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Tod
