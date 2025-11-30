Bàn thắng (1-0, Mateta pen): Leny Yoro phạm lỗi với Mateta trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở cú đá 11m, Mateta mắc lỗi sút 2 chạm nên dù thành công vẫn phải đá lại. Trong lần sút penalty thứ hai, tiền đạo người Pháp tiếp tục đánh lừa Lammens để mở tỷ số cho Crystal Palace.