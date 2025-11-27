Theo The Sun, ban lãnh đạo mới của MU sẵn sàng cho một cuộc cải tổ quyết liệt và toàn diện, với 11 cái tên được đưa vào danh sách chuyển nhượng để gây quỹ mua sắm mới.

Bruno Fernandes nằm trong danh sách 11 trong cuộc cải tổ mạnh mẽ của MU hè này. Ảnh: IMAGO

Một điều đáng chú ý là đội trưởng Bruno Fernandes, người được đánh giá là chơi ổn định và tốt nhất của MU, kể từ khi đến vào đầu năm 2020, cũng bao gồm trong danh sách.

Thông tin cho hay, Ruben Amorim muốn xây dựng tuyến giữa cân bằng hơn, ưu tiên sức mạnh và khả năng pressing hơn là sự tỏa sáng của cá nhân.

Trong danh sách những cầu thủ có thể rời MU còn có Marcus Rashford và Rasmus Hojlund – 2 tiền đạo chật vật tại Old Trafford nhưng lại chơi tốt hơn khi lần lượt được cho mượn tại Barca, Napoli.

Trái với những đồn đại gần đây, Ruben Amorim muốn MU gia hạn Casemiro với điều kiện đi kèm là ngôi sao Brazil phải giảm sâu lương, cựu tiền vệ Real Madrid bao gồm trong danh sách chuyển nhượng.

Nếu thực sự cải tổ quyết liệt, MU sẽ giải phóng được khoản lớn quỹ tiền lương, cũng như có thêm nguồn ngân sách đáng kể để mua sắm mới. Ảnh: The Sun

Ngoài ra còn có Manuel Ugarte, người gặp khó khăn trong việc thích nghi dưới thời Amorim, dù trước đây đã cùng làm việc tại Sporting. Còn Kobbie Mainoo đang rất muốn ra đi (chưa được đá chính trận nào tại Premier League mùa này) sẽ được toại nguyện vào hè 2026.

Jadon Sancho hiện cho mượn tại Aston Villa, MU cũng cần đẩy đi, bên cạnh trung vệ Harry Maguire và Tyrell Malacia khó có cơ hội trụ lại. Hai cái tên còn lại được nhắc đến là thủ môn dự bị Altay Bayindir và tiền đạo Joshua Xirkzee.

Nếu tin tức trên là chính xác và MU thực sự mạnh tay làm được như kế hoạch, họ sẽ đánh dấu cho một kỷ nguyên mới, sau hơn chục năm vẫn chưa thể trở lại ngôi vị số 1 Ngoại hạng Anh, thời hậu Sir Alex kể từ 2013. Một cuộc cải tổ quyết liệt có thể giúp họ tiết kiệm được khoảng 2,1 triệu bảng/tuần, từ tiền lương của 11 cầu thủ trên.

MU những năm qua mua sắm không ít, nhưng không mang lại kết quả tương xứng. Mùa trước, họ xếp thứ 15 chung cuộc ở Premier League, còn hiện tại đang đứng thứ 10 sau 12 lượt đấu.