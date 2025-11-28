Yếu tố then chốt thúc đẩy khả năng chuyển nhượng là tình trạng hợp đồng của Jean-Philippe Mateta, khi anh chỉ còn 18 tháng trong thỏa thuận với Palace.

Mateta được cho là không vội vàng gia hạn, làm dấy lên suy đoán anh đang tìm kiếm cơ hội gia nhập CLB lớn để phát triển sự nghiệp. Tình hình này buộc Crystal Palace phải hành động.

Mateta là mục tiêu của MU. Ảnh: CPFC

Nếu cầu thủ người Pháp giữ vững lập trường, mùa hè năm nay sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để Palace bán anh và thu về một khoản phí chuyển nhượng hợp lý.

Sự quan tâm của MU đối với Mateta không phải là mới. Báo chí Anh nhiều lần đưa tin các quan chức ở Old Trafford có những cuộc tiếp xúc với đại diện của tiền đạo 28 tuổi.

MU cân nhắc Mateta như một sự bổ sung để mang lại kinh nghiệm và đặc biệt là sức mạnh thể chất cho hàng công, đồng thời giảm bớt áp lực cho các tiền đạo trẻ hơn.

Mateta được xem là một mảnh ghép lý tưởng cho tuyến đầu. Mặc dù khó có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, tình hình hợp đồng hiện tại khiến thương vụ này trở nên khả thi cao vào mùa hè 2026.

Theo CaughtOffside, Crystal Palace đã chấp nhận việc Mateta không gia hạn, nên để anh ra đi với mức giá chuyển nhượng 40 triệu bảng.

Mong muốn thăng tiến trong sự nghiệp là động lực chính khiến Mateta từ chối ký kết hợp đồng mới với Crystal Palace.

MU đang dần ổn định trong dự án với Ruben Amorim. Điều này thu hút được Mateta. Tottenham và Newcastle cũng bày tỏ sự quan tâm đến anh.

Việc chiêu mộ tiền đạo có khả năng ghi bàn và thể hình như Mateta sẽ là nguồn lực đáng kể cho MU trong cuộc chiến ở top đầu, với khả năng trở lại sân chơi châu Âu mùa giải 2026/27.