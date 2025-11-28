Đội bóng thành Manchester đang cần cải tổ tuyến giữa trong bối cảnh các nhân tố hiện tại trong tay Amorim không thực sự phù hợp.

Casemiro đang ở năm cuối hợp đồng, 33 tuổi vẫn thường xuyên đá chính, xếp trên Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo trong thứ tự ưu tiên.

Elliot Anderson đang được MU đặc biệt chú ý

Kobbie Mainoo được đánh giá tiềm năng lớn nhưng đà phát triển đang chững lại. Xuất hiện tin đồn anh muốn rời MU để tái hợp với đồng đội cũ McTominay ở Napoli.

ESPN tiết lộ, các sếp MU đã họp bàn và lập danh sách rút gọn 7 cái tên có thể giải quyến vấn đề trên hàng tiền vệ CLB.

Carlos Baleba đứng đầu danh sách và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon có dấu hiệu mất phong độ mùa này vì nhiều lý do, khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về tính ổn định.

Hai mục tiêu nữa mà phía MU cũng đưa vào tầm ngắm là Elliot Anderson cùng Adam Wharton. Cả hai đều được triệu tập lên tuyển Anh gần đây, với Anderson thường xuyên đá chính dưới thời HLV Tuchel.

Bộ đôi Andre và Joao Gomes của Wolves - Ảnh: SunSport

Conor Gallagher là cái tên khác nằm trong danh sách rút gọn của đội chủ sân Old Trafford. Ở Atletico Madrid, cựu cầu thủ Chelsea không còn giữ suất đá chính.

Bên cạnh đó, MU đang theo dõi hai nhân tố người Brazil trong màu áo Wolves là Andre và Joao Gomes.

Nhân vật cuối cùng khiến đội bóng thành Manchester để mắt đến là Angelo Stiller. Tiền vệ 24 tuổi của VfB Stuttgart đang được định giá 44 triệu bảng Anh.