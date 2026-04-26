Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel trên sân Hòa Xuân đã diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Ngay giây thứ 30, đội chủ nhà khiến tất cả bất ngờ khi Lopez dứt điểm chuẩn xác từ đường căng ngang của Văn Long, mở tỷ số sớm.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Popov nhanh chóng chứng minh bản lĩnh. Phút 21, Lucao gỡ hòa từ tình huống đá phạt được dàn xếp khéo léo. Chỉ hơn 10 phút sau, ngoại binh này tiếp tục lập công với pha đệm bóng cận thành, giúp đội khách dẫn ngược 2-1.

Không chấp nhận thất thế, Đà Nẵng dồn lên tấn công và được đền đáp ở phút 44 khi Makaric tận dụng sai lầm hàng thủ để gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Viettel là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Sau một số pha bỏ lỡ đáng tiếc, họ cũng có bàn thắng thứ ba ở phút 74 nhờ công Viết Tú, người dứt điểm chuẩn xác sau pha phối hợp đẹp mắt.

Tưởng như chiến thắng đã thuộc về Thể Công Viettel thì kịch tính bùng nổ ở phút 90+4. Đà Nẵng được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Viết Tú, và Lopez không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, ấn định tỷ số hòa 3-3 đầy cảm xúc, giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm quý giá.