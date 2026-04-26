Trận đấu trên sân Hàng Đẫy chứng kiến thế trận áp đảo hoàn toàn của CAHN trước SLNA ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 19 khi Đình Bắc đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Stefan Mauk.
Phong độ cao giúp tiền đạo trẻ quê Nghệ An tiếp tục tỏa sáng với bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 34 sau pha xử lý tinh tế.
Chỉ ít phút sau, CAHN ghi thêm bàn thắng thứ ba, khép lại hiệp một đầy hứng khởi. SLNA nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 45+2 trên chấm phạt đền do công Olaha.
Sang hiệp hai, CAHN vẫn kiểm soát thế trận. Phút 56, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 4-1. Những phút cuối, SLNA chỉ kịp ghi thêm một bàn nhờ Olaha, chấp nhận thất bại 2-4.
Ghi bàn:
CAHN: Đình Bắc (19', 34', 56' pen), Minh Phúc (37')
SLNA: Olaha (45'+3, pen, 84')
Đội hình xuất phát CAHN vs SLNA
CAHN: Nguyễn Filip (1), Đình Trọng (21), Pedant Quang Vinh (7), Việt Anh (68), Adou Minh (38), Minh Phúc (22), Văn Đô (88), Quang Hải (19), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Đình Bắc (9).
SLNA: Văn Bình (1), Văn Huy (2), Thanh Đức (12), Nam Hải (17), Nguyên Hoàng (3), Văn Bách (9), Xuân Bình (8), Quang Vinh (16), Fortes (27), Reon Moore (10), Olaha (7).
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 dành cho CAHN trước SLNA, trong ngày lịch sử của cá nhân Đình Bắc với cú hat-trick vào lưới đội bóng quê Hương.
90'+3
CAHN phản công nhanh, cầu thủ mới vào sân Nguyễn Văn Đức băng lên đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Cao Văn Bình.
84'
Olaha lập cú đúp, SLNA rút ngắn tỷ số xuống 2-4
Xuất phát từ quả phạt góc của SLNA, tiền đạo đội trưởng Olaha băng cắt rồi đánh đầu dũng mạnh đưa bóng về góc gần khiến Nguyễn Filip không thể cản phá.
81'
Cơ hội hiếm hoi trong hiệp hai của SLNA, tuy nhiên Mạnh Quỳnh dứt điểm ra ngoài khi thủ môn Nguyễn Filip lao ra thu hẹp góc sút quá nhanh.
66'
Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, CAHN vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng tốt, SLNA dù rất muốn cũng không thể làm gì.
56'
Đình Bắc lập hat-trick vào lưới Cao Văn Bình
Đình Bắc đột phá khiến Nguyên Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Đỗ Khánh Nam cho CAHN được hưởng quả phạt đền. Sau khi tham khảo VAR, quyết định không thay đổi. Trên chấm 11m, đích thân Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 đánh bại người đồng đội Cao Văn Bình để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.
50'
Những phút đầu hiệp hai, CAHN vẫn là đội chủ động kiểm soát thế trận.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.
45'+1
Nguyễn Filip mắc sai lầm, Olaha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3
Nguyễn Filip mắc sai lầm khi xử lý lỗi từ đường chuyền bóng về của đồng đội, sau đó anh phạm lỗi với Reon Moore và quả phạt đền cho SLNA. Trên chấm 11m, Olaha dễ dàng đánh lừa thủ môn tuyển Việt Nam để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
37'
Minh Phúc nâng tỷ số lên 3-0 cho CAHN
Lê Văn Đô kiến tạo để một cầu thủ khác của U23 Việt Nam là Minh Phúc dứt điểm tung lưới thủ thành Cao Văn Bình lần thứ ba, SLNA bị vỡ trận quá nhanh.
24'
Quang Hải kiến tạo, Đình Bắc lập cú đúp
Thêm một pha tấn công sắc bén của CAHN 'xé toang' hàng thủ SLNA, Quang Hải chọc khe để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Cao Văn Bình - đồng đội ở U23 Việt Nam.
33'
CAHN đáp trả mạnh mẽ, Minh Phúc tạt bóng từ cánh phải vào để Mauk đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành SLNA.
29'
Khung thành của CAHN chịu sóng gió lớn, thủ thành Nguyễn Filip xuất sắc đẩy được cú dứt điểm đầu tiên. Qua may cho đội chủ nhà khi Quang Vinh ở vị trí trống trải lại sút bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khó tin.
19'
Đình Bắc mở tỷ số cho CAHN
Quang Hải châm ngòi cho pha tấn công bên cánh phải của CAHN, Mauk băng lên rồi căng ngang để Đình Bắc ập vào sút tung nóc lưới của Cao Văn Bình.
8'
Các học trò của HLV Mano Polking liên tục ép sân khiến hàng thủ của SLNA chịu nhiều sóng gió.
4'
Dù phải làm khách và bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ SLNA nhập cuộc đầy quyết tâm. Dẫu vậy, CAHN chỉ mất vài phút để thiết lập thế trận tấn công.
19h15
Trọng tài chính Đỗ Khánh Nam thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h09
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận:
SLNA đang dần thoát khỏi hình ảnh của một ứng cử viên xuống hạng khi tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Nghệ hiện hơn vị trí thứ 13 của PVF-CAND số điểm tương đương gần 4 trận thắng, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng. Đây là lợi thế đủ lớn để thắp lên hy vọng trụ hạng.
Sự “lột xác” của SLNA mang đậm dấu ấn HLV Văn Sỹ Sơn. Lối chơi phòng ngự chắc chắn giúp họ tối ưu hiệu quả, chỉ cần ghi 1 bàn là đủ giành chiến thắng. Những trận thắng 1-0 trước Hà Tĩnh, Hải Phòng hay Đà Nẵng là minh chứng rõ nét.
Tuy nhiên, thử thách lớn đang chờ SLNA khi đối đầu CAHN. Đội bóng của HLV Mano Polking sở hữu lực lượng vượt trội cùng phong độ ổn định. Chiến thắng 3-0 trước CA TP.HCM cho thấy sức mạnh đáng gờm, hứa hẹn mang đến trận đấu đầy khó khăn cho SLNA.