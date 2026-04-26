Trận đấu trên sân Hàng Đẫy chứng kiến thế trận áp đảo hoàn toàn của CAHN trước SLNA ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 19 khi Đình Bắc đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Stefan Mauk.

Đình Bắc có trận đấu chói sáng - Ảnh: VPF

Phong độ cao giúp tiền đạo trẻ quê Nghệ An tiếp tục tỏa sáng với bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 34 sau pha xử lý tinh tế.

Chỉ ít phút sau, CAHN ghi thêm bàn thắng thứ ba, khép lại hiệp một đầy hứng khởi. SLNA nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 45+2 trên chấm phạt đền do công Olaha.

Sang hiệp hai, CAHN vẫn kiểm soát thế trận. Phút 56, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 4-1. Những phút cuối, SLNA chỉ kịp ghi thêm một bàn nhờ Olaha, chấp nhận thất bại 2-4.

Ghi bàn:

CAHN: Đình Bắc (19', 34', 56' pen), Minh Phúc (37')

SLNA: Olaha (45'+3, pen, 84')

Đội hình xuất phát CAHN vs SLNA

CAHN: Nguyễn Filip (1), Đình Trọng (21), Pedant Quang Vinh (7), Việt Anh (68), Adou Minh (38), Minh Phúc (22), Văn Đô (88), Quang Hải (19), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Đình Bắc (9).

SLNA: Văn Bình (1), Văn Huy (2), Thanh Đức (12), Nam Hải (17), Nguyên Hoàng (3), Văn Bách (9), Xuân Bình (8), Quang Vinh (16), Fortes (27), Reon Moore (10), Olaha (7).