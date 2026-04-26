Công an TPHCM bước vào chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh với áp lực lớn sau chuỗi trận thất vọng. HLV Huỳnh Đức gây bất ngờ khi để Tiến Linh trên ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho cầu thủ Việt kiều Anh Lee Williams - và quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Lee Williams có trận đấu đầy nỗ lực - Ảnh: M.A

Ngay phút 12, từ tình huống đá phạt của Quốc Cường, Lee Williams bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp CA TPHCM chơi chủ động hơn, tiếp tục tận dụng các pha tạt bóng để gây sức ép. Dù vậy, họ cũng suýt trả giá khi Hà Tĩnh có những cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút chủ nhà lại thiếu sắc bén.

Joseph và Atshimene lần lượt bỏ lỡ những tình huống ngon ăn trong hiệp một, khiến Hà Tĩnh không thể tìm được bàn gỡ. Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, pressing mạnh nhằm tìm kiếm bàn thắng, song CA TPHCM đã chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Cầu thủ Việt kiều trở về từ Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp CA TPHCM thắng trận giải tỏa - Ảnh: M.A

Trong thế trận bế tắc, Hà Tĩnh chỉ có thể trông chờ vào những khoảnh khắc cá nhân, nhưng Atshimene tiếp tục vô duyên trước khung thành. Dù có thêm 5 phút bù giờ, đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Chung cuộc, CA TPHCM giành chiến thắng 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp và tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ghi bàn: Lee Williams 12'

Đội hình xuất phát:

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Tấn Tài, Sỹ Hoàng, Joseph, Đức Việt, Tiến Đạt, Trung Nguyên, Atshimene.

Công an TPHCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Gia Bảo, Khoa Ngô, Quang Hùng, Đức Huy, Quốc Cường, Việt Hoàng, Makrillos, Utzig, Lee Williams.