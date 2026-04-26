Từ chức vô địch Đông Nam Á

Chức vô địch U17 Đông Nam Á không đến với U17 Việt Nam theo cách ồn ào, mà được xây dựng bằng sự ổn định và tính tổ chức cao xuyên suốt giải đấu. Đó là hành trình mà đội bóng của HLV Roland thể hiện rõ bản sắc: kỷ luật trong phòng ngự, mạch lạc khi triển khai bóng, đặc biệt là tâm lý thi đấu ngày càng vững vàng qua từng trận.

U17 Việt Nam cho thấy tư duy chơi bóng đĩnh đạc, biết cách kiểm soát thế trận. Những chiến thắng được tạo nên từ sự kiên nhẫn, từ khả năng tận dụng cơ hội và từ một hệ thống vận hành trơn tru hơn là những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Ở một giải đấu trẻ, nơi cảm xúc thường lấn át lý trí, sự điềm tĩnh ấy lại trở thành khác biệt lớn nhất.

U17 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục

Chức vô địch Đông Nam Á vì thế không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng, với một thế hệ mới đang hình thành với nền tảng tốt hơn, tư duy hiện đại hơn.

Nhưng cũng giống như nhiều lứa trẻ trước đây, danh hiệu này chỉ là điểm khởi đầu và phía trước còn nhiều thử thách lớn lao hơn thay vì dễ dàng như những gì đã cho thấy ở sân chơi khu vực.

Tới sân chơi World Cup

Từ chức vô địch Đông Nam Á, giấc mơ giành vé tham dự World Cup với U17 Việt Nam không còn là điều quá xa vời, nhưng cũng chưa thể xem là mục tiêu trong tầm tay.

Cánh cửa mở ra khi thể thức giải châu Á cho phép 8 giành vé dự U17 World Cup, và chỉ cần vượt qua vòng bảng là hoàn thành mục tiêu. Trên lý thuyết, đó là nhiệm vụ khả thi.

Nhưng để bay cao ở VCK U17 châu Á và giành vé dự World Cup đôi khi không đơn giản

Tuy nhiên, thực tế luôn phức tạp hơn so với những tính toán. Năm 2025, U17 Việt Nam cũng từng chơi rất tốt ở giải châu Á, nhưng không thể giành quyền đi tiếp và tham dự U17 World Cup cùng năm là ví dụ.

VCK U17 châu Á năm nay, thầy trò HLV Roland rơi vào bảng đấu có vẻ dễ thở hơn khi gặp Hàn Quốc, Yemen và UAE. Nhưng chừng ấy không đồng nghĩa sẽ giành quyền vượt qua vòng bảng một cách đơn giản, bởi tất cả cùng có tham vọng, mục tiêu như nhau thay vì học hỏi hay cọ xát.

Thế nên, từ chức vô địch Đông Nam Á tới tấm vé dự U17 World Cup là một hành trình vừa gần, vừa xa. Gần ở cơ hội, nhưng xa ở việc có thể nắm bắt hay không.

Với U17 Việt Nam, thử thách lớn nhất không chỉ chuyện giành vé, mà cần chứng minh họ đủ năng lực đứng chung sân với những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Và nếu vượt qua được ranh giới ấy, World Cup không còn là giấc mơ đối với thầy trò HLV Roland.