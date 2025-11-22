Đồng Nai đã tạo bất ngờ lớn tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 khi đánh bại CLB V-League - Hà Tĩnh 2-0 trên sân Bình Phước, trong trận đấu mà đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở khả năng dứt điểm và tổ chức phản công.
Hiệp một diễn ra giằng co, nhưng chỉ một khoảnh khắc sắc bén cũng đủ để Đồng Nai phá vỡ thế cân bằng. Phút 27, Xuân Trường treo bóng vào vòng cấm để Minh Vương khéo léo loại bỏ hai hậu vệ Hà Tĩnh trước bắt vô-lê tung lưới đội khách.
Sau giờ nghỉ, Hà Tĩnh dồn lực tấn công và suýt có bàn gỡ ở phút 60, nhưng cú đánh đầu hiểm hóc của Atshimene Charles bị thủ môn Tấn Trường cản phá xuất sắc.
Khi đội khách mải mê dâng cao, Đồng Nai tung đòn phản công quyết định ở phút 70: Hồ Thanh Minh chọc khe hoàn hảo để Alex Sandro dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0, cùng tấm vé vào tứ kết đầy xứng đáng.
Ghi bàn:
Đồng Nai: Minh Vương (27'), Sandro (70')
Đội hình xuất phát Đồng Nai vs Hà Tĩnh:
Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Thành Lộc, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Tự Nhân, Xuân Trường, Văn Sơn, Minh Vương, Ngọc Tiến, Sandro
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Tấn Tài, Quốc Dân, Mạnh Hưng, Trọng Hoàng, Duy Thường, Lê Viktor, Trung Nguyên, Sỹ Hoàng, Atshimene
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Trường Tươi Đồng Nai cùng tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
90'+7
HLV Nguyễn Việt Thắng của Đồng Nai phải nhận thẻ đót trực tiếp sau tình huống chạy vào sân phản ứng với trọng tài Trần Ngọc Nhớ.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
80'
Các học trò của HLV Nguyễn Thanh Công vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Đồng Nai. Viktor Lê chơi nỗ lực nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
70'
Sandro nhân đôi cách biệt cho Đồng Nai
Đón quả tạt của đồng đội từ cánh phải vào, tiền đạo ngoại Sandro dứt điểm một chạm chính xác tung lưới Hà Tĩnh lần thứ hai.
66'
Hà Tĩnh có pha tấn công sắc nét, đội trưởng Trọng Hoàng dứt điểm trong vòng cấm nhưng các hậu vệ Đồng Nai kịp thời ngăn chặn.
52'
Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ Hà Tĩnh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội nhưng không hề đơn giản.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Đồng Nai.
45'+1
Văn Khoa của Đồng Nai phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Huỳnh Tấn Tài.
32'
Sandro tạt bóng từ cánh trái vào để Tự Nhân nhoài người dứt điểm nhưng pha chạm bóng không tốt, nên không có bàn thắng thứ hai cho Đồng Nai.
27'
Minh Vương ghi siêu phẩm mở tỷ số
Nhận bóng từ chân đồng đội, Xuân Trường treo bóng vào vòng cấm nhưng bị trượt chân. Dẫu vậy, đường chuyền đó vô tình thành pha kiến tạo thuận lợi để Minh Vương khống chế bằng ngực rồi bắt vô-lê đẹp mắt mở tỷ số cho Đồng Nai.
20'
Cơ hội dành cho Hà Tĩnh nhưng pha kết thúc của cầu thủ đội khách không thành công.
15'
Trận đấu đang diễn ra với thế trận khá chặt chẽ, chưa có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau.
8'
Minh Vương treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm Hà Tĩnh, ở vị trí trống trải nhưng ngoại binh duy nhất trên sân của Đồng Nai là Sandro lại đánh đầu quá hiền.
5'
Chủ nhà Đồng Nai thể hiện quyết tâm, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia năm nay.
18h00
Trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của TT Đồng Nai
Đội hình xuất phát Đồng Nai vs Hà Tĩnh
Nhận định trước trận
Đồng Nai bước vào giai đoạn giữa mùa giải hạng Nhất 2025/26 với tâm thế nhẹ nhõm hơn nhiều so với những vòng mở màn đầy trúc trắc. Từ vị trí chật vật, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đã vươn lên dẫn đầu nhờ lối chơi tấn công giàu năng lượng, ghi 14 bàn sau 7 trận.
Nếu như trước đây Minh Vương gần như gánh toàn bộ nhiệm vụ ghi bàn thì hiện tại, Thanh Minh đang trở thành mũi nhọn đáng tin với 3 pha lập công trong 2 trận gần nhất.
Đối thủ Hà Tĩnh - đại diện V.League lại gây chú ý nhờ sự gắn kết và tính kỷ luật, dù lực lượng không quá nổi bật ngoại trừ vài cái tên giàu kinh nghiệm như Trọng Hoàng. Những trận đấu kiên cường trước Hà Nội hay CA TP.HCM cho thấy Hà Tĩnh không dễ bị khuất phục.
Tuy vậy, xét về phong độ, sự ổn định và lợi thế sân nhà, Đồng Nai vẫn được đánh giá sáng cửa hơn trong cuộc đối đầu này, nhất là khi Hà Tĩnh phải điều chỉnh lối chơi với chỉ một ngoại binh được phép sử dụng.
Thông tin lực lượng
Đồng Nai: Khả năng ra sân của Công Phượng bỏ ngỏ.
Hà Tĩnh: Viktor Lê trở về từ U22 Việt Nam