Đồng Nai đã tạo bất ngờ lớn tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 khi đánh bại CLB V-League - Hà Tĩnh 2-0 trên sân Bình Phước, trong trận đấu mà đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở khả năng dứt điểm và tổ chức phản công.

Hiệp một diễn ra giằng co, nhưng chỉ một khoảnh khắc sắc bén cũng đủ để Đồng Nai phá vỡ thế cân bằng. Phút 27, Xuân Trường treo bóng vào vòng cấm để Minh Vương khéo léo loại bỏ hai hậu vệ Hà Tĩnh trước bắt vô-lê tung lưới đội khách.

Sau giờ nghỉ, Hà Tĩnh dồn lực tấn công và suýt có bàn gỡ ở phút 60, nhưng cú đánh đầu hiểm hóc của Atshimene Charles bị thủ môn Tấn Trường cản phá xuất sắc.

Khi đội khách mải mê dâng cao, Đồng Nai tung đòn phản công quyết định ở phút 70: Hồ Thanh Minh chọc khe hoàn hảo để Alex Sandro dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0, cùng tấm vé vào tứ kết đầy xứng đáng.

Ghi bàn:

Đồng Nai: Minh Vương (27'), Sandro (70')

Đội hình xuất phát Đồng Nai vs Hà Tĩnh:

Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Thành Lộc, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Tự Nhân, Xuân Trường, Văn Sơn, Minh Vương, Ngọc Tiến, Sandro

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Tấn Tài, Quốc Dân, Mạnh Hưng, Trọng Hoàng, Duy Thường, Lê Viktor, Trung Nguyên, Sỹ Hoàng, Atshimene