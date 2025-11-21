Vòng loại U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra với thể thức mới mẻ: 38 đội tuyển được chia vào 7 bảng, gồm ba bảng có 6 đội và bốn bảng có 5 đội. Chỉ các đội dẫn đầu mỗi bảng mới giành quyền vào vòng chung kết, khiến cuộc đua trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Vòng loại U17 châu Á 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play

Bên cạnh đó, chín đội đã chắc suất góp mặt tại vòng chung kết, gồm chủ nhà Qatar và tám đội lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2025 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Indonesia.

VCK U17 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 5/2026, nơi tám đội mạnh nhất sẽ đại diện châu lục dự FIFA U17 World Cup.

Với việc AFC trao quyền đăng cai bảng C của U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland có lợi thế cực lớn trong tham vọng góp mặt ở vòng chung kết. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng lợi thế sân PVF, mang đến niềm tin cho mục tiêu tiến xa.

Các bảng đấu của vòng loại U17 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

U17 Việt Nam khởi đầu chiến dịch săn vé dự giải châu Á bằng trận gặp U17 Singapore vào ngày 22/11, và khép lại với màn so tài cùng U17 Malaysia (30/11) được xem là "chung kết" của bảng đấu.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2026:

- 19h00 ngày 22/11: U17 Singapore vs U17 Việt Nam;

- 19h00 ngày 24/11: U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana;

- 19h00 ngày 26/11: U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (Trung Quốc);

- 19h00 ngày 28/11: U17 Macau (Trung Quốc) vs U17 Việt Nam;

- 19h00 ngày 30/11: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn