Vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra với thể thức hoàn toàn mới. Tổng cộng 38 đội tuyển được chia vào 7 bảng đấu, gồm 3 bảng 6 đội và 4 bảng 5 đội. Chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Bên cạnh đó, 9 đội đã chắc suất nhờ thành tích ở giải U17 châu Á 2025 và chủ nhà Qatar, nâng tổng số đội góp mặt lên 16.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C, nơi hội tụ nhiều đối thủ quen thuộc như Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Quần đảo Bắc Mariana.

Việc AFC trao quyền đăng cai bảng đấu cho Việt Nam là lợi thế không nhỏ, khi toàn đội được chơi trên các mặt sân quen thuộc tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và PVF từ ngày 22 đến 30/11/2025.

Trước khi bước vào giải, U17 Việt Nam có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản, thi đấu ba trận giao hữu chất lượng: thắng U18 Imabari 2-0, hòa Đại học Matsuyama 1-1 và để thua 1-2 trước U18 Ehime. Những màn cọ xát này giúp đội tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm chiến thuật và cải thiện thể lực.

Ở trận mở màn ngày 22/11 trên sân PVF, U17 Việt Nam gặp Singapore - đối thủ được đánh giá vừa tầm để mở ra một khởi đầu thuận lợi.

Được biết, tất cả các trận đấu của bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên VFF Media và FPT Play.