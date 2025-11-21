"U17 Việt Nam vừa có chuyến tập huấn ở tại Nhật Bản. Sau sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi cần phải tập trung vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại U17 châu Á 2026.

Đương nhiên mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng, trước mắt là hướng tới kết quả tốt nhất ở trận ra quân. Sau đó từng bước một, đội phân tích những đối thủ tiếp theo.

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trong đội hình của U17 Việt Nam có nhiều cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á năm ngoái. Các em rất khát khao quay lại đấu trường này. Chúng tôi tập trung cho từng trận đấu một và quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành vé vào VCK", HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam phát biểu trong buổi họp báo trước ngày khởi tranh vòng loại U17 châu Á 2026.

Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận mở màn là U17 Singapore. HLV Ashraf Ariffin của U17 Singapore cho biết: "Ở Đông Nam Á, Việt Nam luôn là đội bóng hàng đầu, nhưng chúng tôi nỗ lực trong từng trận đấu và sẵn sàng cạnh tranh với U17 Việt Nam. Việc chơi 5 trận trong 10 ngày rất khó khăn, buộc mỗi đội phải có giải pháp và nỗ lực hết mình".

Trong khi đó, đối thủ được đánh giá cạnh tranh vé đi tiếp với U17 Việt Nam là U17 Malaysia. HLV Javier Jorda của đội bóng này nói: "Chúng tôi có trận đấu cuối cùng với chủ nhà Việt Nam, và hy vọng đó sẽ là một trận chung kết".