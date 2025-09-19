Ngay trước ngày khởi tranh, các đội ở giải hạng Nhất nhận tin không vui từ VFF và VPF. So với kế hoạch ban đầu, thay vì 2 suất lên hạng trực tiếp, giải hạng Nhất chỉ có 1,5 suất.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải hạng Nhất mùa giải năm nay hứa hẹn hấp dẫn khi các đội bóng có sự đầu tư mạnh. Ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là Đồng Nai (đổi tên từ Bình Phước). Đội bóng này ngoài việc giữ chân những Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Lưu Tự Nhân, Hồ Sỹ Giáp, Lê Thanh Bình, Nguyễn Công Phượng, tiếp tục đưa về HLV Nguyễn Việt Thắng cùng các tân binh chất lượng như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường Dương Văn Khoa, Trần Quang Thịnh, Hồ Thanh Minh...

Đồng Nai quyết tâm lên chơi V-Laegue. Ảnh: Đồng Nai FC

Ngoại binh duy nhất của đội bóng vùng Đông Nam Bộ Brazil là Alex Sandro (Brazil) cũng được đánh giá cao. Chân sút này trưởng thành từ học viện Cruzeiro, được trang Transfermarkt định giá khoảng 400.000 euro.

Ở trận ra quân, Đồng Nai tiếp đón TP.HCM. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Trước đó, Đồng Nai đánh bại đại diện V-League Becamex TP.HCM 3-1 ở vòng loại Cúp Quốc gia. Chiến thắng này giúp Minh Vương và các đồng đội tự tin hơn rất nhiều.

Một ứng cử viên nặng ký khác trong cuộc đua vô địch là Bắc Ninh – đội bóng được HLV Park Hang Seo cố vấn. Chuẩn bị cho mùa giải năm nay, đội bóng vùng Kinh Bắc mua về một loạt tên tuổi như Nguyễn Hải Huy, Huỳnh Tuấn Linh, Hà Đức Chinh, Trương Văn Thiết, Ngân Văn Đại, Nguyễn Thanh Long, Mai Xuân Quyết, Hồ Ngọc Thắng… Ngoài ra, Bắc Ninh có một cầu thủ Việt kiều Eddie Trần (Thụy Điển) và ngoại binh Kaina Nunes da Silva Amarante. Ở trận mở màn giải hạng Nhất, Bắc Ninh làm khách trên sân của Thanh Niên TP.HCM, với mục tiêu giành 3 điểm.

Ngoài những đội bóng mạnh trên, giải hạng Nhất đáng xem hơn với sự góp mặt của các đội Quàng Ninh, hai cựu V-League là Khánh Hòa và Quy Nhơn, hay ẩn số thú vị Xuân Thiện Phú Thọ.