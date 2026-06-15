Bàn thắng (1-1, Comenencia): Trong đợt lên bóng trực diện của Curacao, hậu vệ tuyển Đức cản phá lúng túng và Comenencia chớp thời cơ tung cú đá chân trái rất căng đầu vòng cấm đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

Bàn thắng đầu tiên của Curacao ở một VCK World Cup mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ của họ trên khán đài.