Đội hình ra sân

Đức (4-2-3-1): Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz.

Curacao (4-3-3): Room, Floranus, Obispo, Gaari, Fonville, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Comenencia, Hansen, Tahith Chong, Locadia.

Bàn thắng: Nmecha 6', Schlotterbeck 38', Havertz 45'+5 (pen), 88', Musiala 47', Brown 68', Undav 78' - Comenencia 21'

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Kai Havertz tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Đức - Ảnh: FIFA
15/06/2026 | 02:13

Kết thúc

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Đức giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: 433
Thu gọn
15/06/2026 | 01:53

88'

Bàn thắng (7-1, Kai Havertz): Đón đường chuyền khe tinh tế của đồng đội, Havertz băng xuống rồi dứt điểm chân trái điệu nghệ ghi bàn thứ 7 cho tuyển Đức.

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Kai Havertz ghi cú đúp cho riêng mình - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 01:47

86'

Tuyển Đức đang thi đấu thong dong trong bối cảnh dẫn trước 5 bàn cách biệt.

Thu gọn
15/06/2026 | 01:41

78'

Bàn thắng (6-1, Undav): Tuyển Đức phối hợp tấn cách mạch lạc để ghi bàn thứ 6. Kimmich căng ngang thuận lợi cho Undav vừa vào sân đá nối ngay nâng tỷ số lên 6-1.

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Undav lập công - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 01:39

75'

Curacao đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Floranus vừa rẽ vào từ cánh trái rồi cứa lòng chân phải khá hay.

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15/06/2026 | 01:32

68'

Bàn thắng (5-1, Nathaniel Brown): Hậu vệ cánh trái của Frankfurt lẻn vào vòng cấm rồi thực hiện cú volley chính xác ghi bàn thứ 5 cho Đức.

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Hậu vệ cánh trái Brown cũng lên tiếng - Ảnh: FIFA
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15/06/2026 | 01:26

63'

Leroy Sane được đồng đội trao cho cơ hội đối mặt thủ môn Curacao. Tuy nhiên, cú cứa lòng của tiền đạo Galatasaray lại đưa bóng ra ngoài đáng tiếc.

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15/06/2026 | 01:25

56'

Đức vẫn đang kiểm soát cuộc chơi trong bối cảnh Curacao có quá ít cơ hội phản kháng.

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15/06/2026 | 01:10

47'

Bàn thắng (4-1, Musiala): Kimmich tung đường chuyền thông minh cho Musiala xâm nhập vòng cấm, quăng chân phải ở góc hẹp ghi bàn thứ 4 cho người Đức.

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Musiala cũng đã lập công - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 01:02

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về tuyển Đức - Ảnh: B.G
Thu gọn
15/06/2026 | 00:51

45'+5

Bàn thắng (3-1, Kai Havertz): Tuyển Đức được hưởng phạt đền sau tình huống Nmecha bị đốn ngã trong vòng cấm.

Từ khoảng cách 11m, Kai Havertz dễ dàng đánh lừa thủ môn Room để nâng tỷ số lên 3-1.

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Havertz thực hiện thành công quả penalty - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 00:47

45'

Leroy Sane chưa có duyên ghi bàn, cú ra chân đầu vòng cấm anh thưc hiện bị hậu vệ Curacao phá ngay trước vạch vôi.

Thu gọn
15/06/2026 | 00:42

38'

Bàn thắng (2-1, Schlotterbeck): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Brown tạt vào cho Schlotterbeck thoải mái chạy cắt mặt đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

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Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn cho tuyển Đức - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 00:35

33'

Leroy Sane lẻn vào khu cấm địa rồi kết thúc ngay, nhưng hậu vệ Curacao lăn xả cứu thua.

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15/06/2026 | 00:31

27'

Kimmich đá phạt thuận lợi vào vòng cấm cho trung vệ Schlotterbeck bật cao đánh đầu, buộc thủ môn Curacao phải đấm qua xà cứu thua.

Thu gọn
15/06/2026 | 00:25

21'

Bàn thắng (1-1, Comenencia): Trong đợt lên bóng trực diện của Curacao, hậu vệ tuyển Đức cản phá lúng túng và Comenencia chớp thời cơ tung cú đá chân trái rất căng đầu vòng cấm đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

Bàn thắng đầu tiên của Curacao ở một VCK World Cup mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ của họ trên khán đài.

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Comenencia ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 00:18

14'

Florian Writz rẽ bóng từ cánh trái vào trong rồi cứa lòng chân phải cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
15/06/2026 | 00:12

11'

Leroy Sane xử lý hay trong vòng cấm rồi kết thúc chân trái ngay, bóng lại đi ra ngoài.

Thu gọn
15/06/2026 | 00:11

9'

Lại là Nmecha nã đại bác sấm sét từ khoảng cách chừng 20m, bóng bay sạt cột gang tấc.

Thu gọn
15/06/2026 | 00:07

6'

Bàn thắng (1-0, Nmecha): Sau tình huống bật tường ăn ý cùng Florian Writz ở trung lộ, Nmecha thực hiện ngay quả cứa lòng tuyệt đẹp mở tỷ số cho tuyển Đức.

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Nmecha ghi bàn sớm cho người Đức - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/06/2026 | 00:04

3'

Các cầu thủ Curacao nhập cuộc khá hưng phấn, không ngần ngại áp sát liên tục để tranh bóng.

Thu gọn
14/06/2026 | 23:58

0h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
14/06/2026 | 23:31

23h10

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Dàn sao tuyển Đức đến sân - Ảnh: FC Bayern
Thu gọn
14/06/2026 | 23:29

23h

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Đội hình ra sân Đức - Ảnh: DFB Team
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Đội hình ra sân Curacao - Ảnh: A.F
Thu gọn
14/06/2026 | 10:27

22h30

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Cầu thủ Đức sẵn sàng cho trận mở màn - Ảnh: DFB
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14/06/2026 | 10:26

22h

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Đức được đánh giá vượt trội đối thủ - Ảnh: SunSport
Thu gọn