Hà Lan được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng F, nhưng trận ra quân gặp Nhật Bản lúc 03h00 ngày 15/6 hứa hẹn không hề dễ dàng. “Cơn lốc màu cam” sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm World Cup dày dạn và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ.

Hà Lan vs Nhật Bản

Với những ngôi sao như Van Dijk, De Jong, Gakpo hay Depay, Hà Lan có đủ sức tạo áp lực lớn lên hàng phòng ngự Nhật Bản. Đại diện châu Âu thường chơi hiệu quả ở các trận vòng bảng, đặc biệt khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, họ vẫn cần thận trọng trước tốc độ và sự kỷ luật của đối thủ châu Á.

Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với hình ảnh một đội bóng rất khó bị khuất phục. Samurai xanh không còn là cái tên chỉ biết phòng ngự, mà đã phát triển mạnh ở khả năng pressing, chuyển trạng thái và tận dụng sai lầm của đối phương.

Dù thiếu vắng đội trưởng Wataru Endo, Nhật Bản vẫn có nhiều phương án tạo đột biến. Hà Lan nhỉnh hơn về đẳng cấp, nhưng nếu chủ quan, họ hoàn toàn có thể bị Samurai xanh gây khó dễ.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Nhật Bản

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Depay, Gakpo.

Nhật Bản (3-4-3): Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, J.Ito, Ueda.

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