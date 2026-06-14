Đức đang có phong độ xuất sắc và chưa thua trận nào trong 9 trận gần đây, kể từ thất bại 0-2 Slovakia tại vòng loại World Cup 2026, hồi tháng 9 năm ngoái.

Trong chuỗi trận ấn tượng đó, Đức do Julian Nagelsmann dẫn dắt, ngoài ‘trả thù’ thành công Slovakia, thắng lại tới 6-0 thì họ cũng đả bại Thụy Sĩ 4-3 và thắng 2-1 Ghana.

Đức được dự đoán thắng to Curacao. Ảnh: Khel Now

Ở 2 trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, Đức thắng Phần Lan 4-0, trước khi vượt qua chủ nhà Mỹ với tỷ số 2-1 hôm 6/6.

Kai Havertz đưa Đức vươn lên dẫn trước chỉ sau 2 phút, nhưng Robinson gỡ hòa 1-1 cho Mỹ ở phút 37. Lesoy Sane ghi bàn quyết định ở phút 57.

Sau 2 kỳ World Cup ‘thảm họa’, đều bị loại từ vòng bảng, Đức cần lấy lại vị thế của mình, và thầy trò Nagelsmann không gặp trở ngại gì đáng kể khi đối thủ trận ra quân là Curacao, mới lần đầu dự ngày hội bóng đá thế giới.

Curacao với dân số chỉ 156.000 người, đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành quyền tham dự World Cup.

Ở giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, Curacao để thua đậm 1-4 Scotland, nhưng có chiến thắng 4-0 Aruba vào Chủ nhật tuần trước.

Dù tham dự giải đấu với tinh thần thoải mái, nhưng Curacao cũng hiểu được, họ gặp thử thách lớn ở trận ra quân – đụng độ đội bóng 4 lần vô địch thế giới, Đức.

Các chuyên gia cho rằng, khó có điều ‘thần kỳ’ xảy ra cho Curacao trước Đức, đội được dự đoán sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận, chơi pressing tầm cao, khiến đối thủ mắc sai lầm, xuyên thủng hàng thủ.

Xét đến phong độ ổn định của Đức gần đây, sẽ là chiến thắng dễ dàng cho thầy trò Nagelsmann trước Curacao, tại Houston. Curacao thậm chí khó có cơ hội ghi bàn vào lưới tuyển Đức.

Dự đoán Đức vs Curacao, các chuyên gia bóng đá của BBC, Sportskeeda và Sportsmole đều chọn ‘Cỗ xe tăng’ thắng với tỷ số 3-0. Riêng chuyên gia bóng đá ESPN, thậm chí dự đoán Đức thắng 5 sao Curacao.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Curacao: Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J Bacuna, L Bacuna; Chong, Gorre, Antonisse.