0h00 ngày 15/6, sân NRG:

World Cup 2026 của tuyển Đức bắt đầu bằng cuộc chạm trán tân binh Curacao, đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng E.

Trên lý thuyết, đây là cơ hội thuận lợi để thầy trò Julian Nagelsmann giành 3 điểm đầu tiên. Nhưng với đội tuyển gây thất vọng ở hai kỳ World Cup gần nhất, người Đức hiểu rằng họ không được phép chủ quan.

Với Musiala và Wirtz, Đức hướng đến 3 điểm. Ảnh: DFB

“Mannschaft” bước vào giải với hành trang là chuỗi chín chiến thắng liên tiếp. Đó là thành quả của hơn hai năm xây dựng dưới thời Nagelsmann, người đã mang lại cho đội tuyển lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và khả năng áp đặt thế trận.

Đức không còn là tập thể nặng nề và thiếu ý tưởng như giai đoạn cuối triều đại Hansi Flick.

Tuy nhiên, chuỗi chiến thắng ấy cũng chưa đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ. Đức vẫn thường xuất hiện những khoảng thời gian mất tập trung hoặc đánh mất nhịp độ trận đấu.

Ngay trong màn tổng duyệt gặp Mỹ trước World Cup 2026 (2-1), họ có những thời điểm chơi rất thuyết phục nhưng cũng để đối phương tạo ra không ít khó khăn.

Điểm tựa lớn nhất của Nagelsmann nằm ở hàng công. Sau nhiều tháng vật lộn với chấn thương, Jamal Musiala đã trở lại đúng lúc.

Tiền vệ Bayern Munich tiếp tục là nguồn sáng tạo số 1 của Đức với khả năng rê bóng, tạo đột biến và mở ra khoảng trống trong những trận đấu bế tắc.

Khi Musiala đạt phong độ cao, Đức luôn có thêm một phương án để phá vỡ hệ thống phòng ngự đông người.

Bên cạnh anh là Kai Havertz, người đang trải qua giai đoạn trưởng thành nhất trong màu áo đội tuyển. Tiền đạo của Arsenal không chỉ đóng vai trò ghi bàn mà còn là mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi.

Curacao khó làm nên bất ngờ. Ảnh: FIFA

Khả năng di chuyển rộng, liên kết với tuyến tiền vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội giúp Havertz trở thành quân bài chiến thuật mà Nagelsmann đặc biệt tin tưởng.

Trước Curacao, mọi yếu tố đều đang nghiêng về phía Đức. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng là rất lớn.

Điều mà người hâm mộ chờ đợi không đơn thuần là 3 điểm, mà là cách Đức giành chiến thắng.

Nếu Musiala tiếp tục tạo ra ma thuật và Havertz duy trì hiệu quả trên hàng công, Mannschaft hoàn toàn có thể khởi đầu hành trình World Cup bằng một màn trình diễn thuyết phục. Đó là cách để chứng minh rằng họ thực sự đã trở lại nhóm ứng viên vô địch thế giới.

Đội hình dự kiến:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Kai Havertz.

Curacao (4-3-3): Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J Bacuna, L Bacuna; Chong, Gorre, Antonisse.

Dự đoán: Đức thắng 3-0.