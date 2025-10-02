Ghi bàn:
Nam Định: Hansen (55')
Đội hình ra sân
Eastern AA: Yapp Hung Fai (1), Leung Kwun Chung (22), Marco Lorenz (5), Ku Jaryong (20), Daniel Vera (21), Wong Tsz Ho (30), Marcos Gondra (27), Lam Hin Ting (32), Taiga Kawano (7), Gil Martins (91), Yo Okubo (9).
Nam Định: Caique Santos (97), Lucas Araujo (4), Jose Walber (34), Brenner (35), Caio Cesar (Lâm Ti Phông 49'), Michell Dijks (24), Mahmoud Eid (12), Hansen (21), Kevin Phạm Ba (93), Romulo (72), Percy Tau (22).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Thép Xanh Nam Định ngay trên sân của Eastern (Hong Kong, TQ).
90'+2
Cột dọc từ chối bàn thắng thứ hai cho Nam Định từ cú sút đưa bóng đi chìm của tiền đạo cao hơn 2,06m - Kyle Farren Hudlin.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Đại diện Việt Nam có cơ hội ngon ăn để "kết liễu" đội chủ nhà, song hai pha dứt điểm liên tiếp của các ngoại binh Nam Định đều không đánh bại được thủ môn và hậu vệ Eastern.
82'
Đội bóng thành Nam vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, thủ môn Caique Santos vừa có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ chủ nhà.
74'
Ít phút vừa qua, các cầu thủ Eastern nỗ lực vùng lên tìm kiếm cơ hội để ghi bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên, đội bóng Hong Kong (TQ) không dễ đạt được mục tiêu trước hàng thủ và cả thủ môn Caique Santos cao to của Nam Định.
67'
Có bàn thắng khai thông bế tắc, đội ĐKVĐ V-League thi đấu càng tự tin và quyết tâm hơn. Sức ép tiếp tục được duy trì lên phần sân của đội chủ nhà.
55'
Hansen mở tỷ số cho Nam Định
Hai cầu thủ của Nam Định đoạt được bóng từ pha chuyền bóng lên của thủ môn Yapp Hung. Hansen chớp cơ hội dứt điểm sát vòng cấm đưa bóng đi căng và chìm vào góc thấp mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
51'
Vừa vào sân, Lâm Ti Phông đột phá và bị ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài xua tay cho rằng không có lỗi của cầu thủ bên phía Eastern.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Đại diện Việt Nam đang kiểm soát bóng nhiều hơn chủ nhà, song các cầu thủ Nam Định cũng không thật sự áp đảo, vẫn là một thế trận bế tắc.
37'
Trận đấu đang trôi đi với tốc độ chậm và thiếu nhiệt. Số cơ hội mà cầu thủ đôi bên tạo ra cũng là quá ít.
30'
Marcos Gondra bên phía chủ nhà Eastern tìm kiếm vận may từ cú sút bên ngoài vòng cấm, bóng đi chìm nhưng không làm khó thủ môn Caique Santos.
20'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không dễ gì áp đặt thế trận trước quyết tâm của đội bóng Hong Kong (TQ).
10'
Percy Tau bên phía Nam Định tung ra cú sút căng trong khu cấm địa, khiến thủ môn của Eastern không thể bắt dính. Bóng bật ra đến vị trí của Brenner song tiền đạo này lại đá bồi vọt xà ở cự ly gần.
8'
Với đội hình toàn "Tây", Nam Định đặt quyết tâm cao để giành trọn 3 điểm trên đất Hong Kong (TQ). Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Eastern cũng không giấu ý đồ giành điểm.
17h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Nam Định
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong buổi tập làm quen sân Mong Kok, Hong Kong
Nhận định trước trận
Eastern AA không phải là thế lực hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc), hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng giải VĐQG với 4 điểm sau 3 vòng.
Ở trận mở màn AFC Champions League Two, Eastern tạo bất ngờ khi chọc thủng lưới Gamba Osaka để gỡ hòa 1-1 và duy trì thế trận cân bằng đến phút 75, trước khi Calum Hall nhận thẻ đỏ khiến đội bóng sụp đổ và thua 1-3.
Eastern được đánh giá có hàng thủ kỷ luật và những mũi phản công sắc bén như Martins, Yu Okubo, nhưng điểm yếu là tâm lý nóng nảy dễ dẫn đến sai lầm.
Trong khi đó, Nam Định FC đang trải qua giai đoạn khó khăn. Dù thắng Ratchaburi và Svay Rieng ở sân chơi châu lục, họ lại để thua Ninh Bình và CAHN tại V-League, rơi xuống vị trí thứ 7. Hai thất bại liên tiếp khiến HLV Vũ Hồng Việt chịu sức ép lớn khi đội bóng thành Nam chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Thông tin lực lượng
Eastern: Thiếu vắng hậu vệ Calum Hall do nhận thẻ đỏ ở trận trước.
Nam Định: Có thể tung ra đội hình gồm 11 ngoại binh ở chuyến làm khách sắp tới.