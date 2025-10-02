Thép Xanh Nam Định có thành tích không tốt ở sân chơi quốc nội, nhưng lại giành 2 chiến thắng trước Ratchaburi ở AFC Champions League Two và Svay Rieng ở Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Việc được sử dụng nhiều cầu thủ ngoại giúp đội bóng thành Nam có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở sân chơi khu vực và châu lục.

Trong chuyến làm khách trên sân của Eastern FC (Hong Kong - Trung Quốc), không bất ngờ khi HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục sử dụng gần như tối đa các ngoại binh, đặt mục tiêu giành 3 điểm.

Thép Xanh Nam Định tự tin giành 3 điểm. Ảnh: T.L

Đánh giá về trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Thép Xanh Nam Định sẵn sàng cho trận gặp Eastern FC. Qua những phân tích chiến thuật, chúng tôi nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của đối phương.

Mặt cỏ tại sân Mong Kok có sự khác biệt so với sân thi đấu của Thép Xanh Nam Định. Năm ngoái, chúng tôi từng thi đấu trên sân này và biết được những khó khăn nhất định. Dẫu vậy, tôi nghĩ đây không phải trở ngại quá lớn và đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất".

Trong khi đó, trung vệ Lucas tự tin nói: "Sẽ có những sự khác biệt nhất định khi thi đấu ở các đấu trường khác nhau nhưng điều quan trọng là chúng tôi cùng mang một tinh thần chung của sự quyết tâm và chiến thắng".

Bên kia chiến tuyến, Eastern hiện xếp thứ 7 tại Hong Kong Premier League với 4 điểm sau 3 trận (1 thắng, 1 hòa và 1 trận thua, ghi 3 bàn và thủng lưới 3 bàn). Ở trận ra quân tại đấu trường châu lục, đội bóng này thúc thủ 1-3 trước Gamba Osaka của Nhật Bản.

Trận Eastern FC vs Thép Xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10, trên SVĐ Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc).