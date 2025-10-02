CAHN khởi đầu AFC Champion League Two 2025/26 bằng trận hòa 2-2 trước Bắc Kinh Quốc An trên sân khách. Đó là trận mà thầy trò HLV Polking xứng đáng có được 3 điểm trọn vẹn, nhưng sai lầm của thủ thành Nguyễn Filip cùng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến họ chỉ có 1 điểm ra về.

Ở trận đấu tiếp theo tại bảng E, CAHN tiếp đón Tai Po đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Quang Hải và các đồng đội đang rất tự tin giành chiến thắng trên sân nhà.

CAHN tự tin giành 3 điểm. Ảnh: CAHN FC

Trước trận đấu, CAHN có thành tích bất bại ở sân chơi V-League. HLV Polking khẳng định mục tiêu của CAHN là chiến thắng, và đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt.

Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu dễ dàng với đại diện của Việt Nam. Cần biết rằng ở trận ra quân, Tai Po gây bất ngờ khi đánh bại Macarthur FC của Australia.

Ở sân chơi của châu lục không giới hạn ngoại binh, và đây là một lợi thế của Tai Po. Đội bóng này sở hữu 9 cầu thủ đến từ Brazil và một cầu thủ Australia. Với đội hình gần như toàn cầu thủ ngoại, đại diện đến từ Hong Kong (Trung Quốc) hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước CAHN.

Trận CAHN vs Tai Po lăn bóng và lúc 19h30 ngày 2/10 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.