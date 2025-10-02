Cuộc đối đầu Ninh Bình vs Thể Công Viettel không chỉ là tâm điểm của vòng 6 LPBank V-League, mà còn là trận thư hùng rất đáng chờ đợi ở mùa giải năm nay. Hai đội đều hướng tới mục tiêu vô địch, vì vậy kết quả cuộc đối đầu này có ý nghĩa rất quan trọng.

Dù chỉ là tân binh nhưng Ninh Bình đang có thành tích ấn tượng nhất giải đấu. Đặng Văn Lâm và các đồng đội bất bại 5 trận (thắng 4, hòa 1), hiện đang dẫn đầu BXH V-League. Ở trận gần nhất, đội bóng cố đô Hoa Lư bị Hải Phòng cầm hòa 2-2, nhưng họ vẫn có được lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Ninh Bình chưa thua trận nào ở V-League. Ảnh: Đ.C

Vòng này, Ninh Bình trở về sân nhà tiếp đón Thể Công Viettel. Đây chính là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải với đội bóng của HLV HLV Albadalejo Castano Gerard. Đội chủ nhà được đánh giá cao bởi chất lượng hàng công. Cho đến hiện tại, họ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League (14 bàn).

Với việc sở hữu nhiều ngôi sao cả nội và ngoại binh, Ninh Bình tự tin chơi tấn công trước bất cứ đối thủ nào. Ngay cả khi vòng này đội chủ sân Ninh Bình vắng Châu Ngọc Quang vì đứt dây chằng đầu gối, họ vẫn chơi sòng phẳng với đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel ngoài thành tích bất bại, họ còn là đội để thủng lưới ít bàn nhất ở V-League (2 bàn). Không chỉ có hàng phòng ngự chắc chắn, chơi kỷ luật, đội bóng áo lính cũng sở hữu hàng công cực mạnh, với những Lucao, Pedro Henrique...

Thể Công Viettel sở hữu hàng công cực mạnh. Ảnh: S.N

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel có sự toàn diện trong lối chơi, đồng thời đủ khả năng khiến Ninh Bình phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trận Ninh Bình vs Thể Công Viettel hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Ninh Bình có lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt, nhưng họ cũng đang chịu nhiều áp lực phải giữ ngôi đầu.

Trong khi đó, Thể Công Viettel thi đấu ngày một tự tin và nhuần nhuyễn, có sự kết dính và kỷ luật cao. Một động lực với thầy trò HLV Popov là nếu giành chiến thắng, họ sẽ san bằng khoảng cách về điểm số và có thể vươn lên dẫn đầu V-League sau 6 vòng đấu.