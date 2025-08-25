Đội hình ra sân
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Sessegnon, Bassey, Castagne; Berge, Lukic, King, Iwobi; Muniz.
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Mount, Cunha.
Bàn thắng: Smith Rowe 73' - Muniz 58' (phản lưới)
|Kết quả
|Vòng 2
|23/08/2025 02:00:00
|West Ham 1 - 5 Chelsea
|23/08/2025 18:30:00
|Manchester City 0 - 2 Tottenham
|23/08/2025 21:00:00
|Bournemouth 1 - 0 Wolves
|23/08/2025 21:00:00
|Brentford 1 - 0 Aston Villa
|23/08/2025 21:00:00
|Burnley 2 - 0 Sunderland
|23/08/2025 23:30:00
|Arsenal 5 - 0 Leeds
|24/08/2025 20:00:00
|Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest
|24/08/2025 20:00:00
|Everton 2 - 0 Brighton
|24/08/2025 22:30:00
|Fulham 1 - 1 Manchester United
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
88'
Vừa vào sân, Maguire suýt ghi bàn quyết định với cú đánh đầu sạt cột từ quả phạt góc của Mbeumo.
80'
Kể từ lúc vào sân, Sesko thi đấu mờ nhạt, thường xuyên thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi.
73'
Bàn thắng (1-1, Smith Rowe): Vừa được tung vào sân, Smith Rowe âm thầm xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Iwobi dứt điểm tinh tế gỡ hòa cho Fulham.
68'
Fulham đang đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Iwobi vừa bắt volley ngoài vòng cấm thiếu chính xác.
58'
Bàn thắng (0-1, Muniz phản lưới): Từ quả phạt góc của Mbeumo, Leny Yoro bật cao đánh đầu, bóng chạm người Muniz đổi hướng bay vào lưới.
52'
HLV Amorim quyết định tung Sesko và Dalot vào sân thay cho Amad cùng Casemiro.
48'
Mason Mount đẩy bóng xuống cho Amad kết thúc chân trái ở góc hẹp nhưng Leno đã đẩy bóng qua xà.
Kết thúc hiệp 1
44'
Trong các quả phạt góc của Fulham, thủ môn Bayindir liên tục chới với do bị đối phương tác động. Hàng thủ Quỷ đỏ chưa có cách giải tỏa áp lực cho người gác đền Thổ Nhĩ Kỳ.
38'
Từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes sút căng vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
35'
Ở tình huống phạt góc của MU, trung vệ Bassey vật ngã Mason Mount trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài Kavanagh quyết định cho đội khách hưởng phạt đền.
25'
Nhịp độ trên sân giảm xuống khi thế trận trở nên cân bằng.
16'
Alex Iwobi bắt volley ngoài tuyến hai buộc Bayindir phải đổ người cứu thua.
14'
Bayindir chuyền bóng vượt tuyến lên cho Cunha khống chế khéo léo rồi đá nối ngay đúng vào vị trí của thủ thành Leno. Quá đen đủi cho tiền đạo người Brazil!
13'
King vừa phá bẫy việt vị thoát xuống kết thúc bị Bayindir nhoài chân cản phá.
9'
Bruno Fernandes nã đại bác tầm xa nhưng Leno kịp đổ người cứu thua.
3'
MU đang nhập cuộc vô cùng ấn tượng. Mount đẩy bóng ra cho Cunha thực hiện pha cứa lòng dội cột dọc bật ra.
2'
Nhận bóng ngoài tuyến hai, Matheus Cunha tung cú đá căng đầy quyết đoán, bóng đi sạt xà ngang.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
21h20
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Fulham: Antonee Robinson vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Tân binh Sesko có thể xuất trận từ đầu. Sancho, Antony, Hojlund và Malacia ngồi ngoài.