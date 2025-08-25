GzIUxuOXQAA9_2j.jpg
Nỗi thất vọng của Bruno Fernandes - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Sessegnon, Bassey, Castagne; Berge, Lukic, King, Iwobi; Muniz.

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Mount, Cunha.

Bàn thắng: Smith Rowe 73' - Muniz 58' (phản lưới)

Kết quả
Vòng 2
23/08/2025 02:00:00 West Ham 1 - 5 Chelsea
23/08/2025 18:30:00 Manchester City 0 - 2 Tottenham
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth 1 - 0 Wolves
23/08/2025 21:00:00 Brentford 1 - 0 Aston Villa
23/08/2025 21:00:00 Burnley 2 - 0 Sunderland
23/08/2025 23:30:00 Arsenal 5 - 0 Leeds
24/08/2025 20:00:00 Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest
24/08/2025 20:00:00 Everton 2 - 0 Brighton
24/08/2025 22:30:00 Fulham 1 - 1 Manchester United
25/08/2025 | 00:37

Kết thúc

GzIjWWBXoAAdWhX.jpeg
Smith Rowe giúp Fuham lấy lại 1 điểm - Ảnh: P.L
25/08/2025 | 00:18

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

25/08/2025 | 00:16

88'

Vừa vào sân, Maguire suýt ghi bàn quyết định với cú đánh đầu sạt cột từ quả phạt góc của Mbeumo.

25/08/2025 | 00:11

80'

Kể từ lúc vào sân, Sesko thi đấu mờ nhạt, thường xuyên thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

25/08/2025 | 00:02

73'

Bàn thắng (1-1, Smith Rowe): Vừa được tung vào sân, Smith Rowe âm thầm xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Iwobi dứt điểm tinh tế gỡ hòa cho Fulham.

GzIf1UqXUAAhsMa.jpg
Smith-Rowe lập công cho Fulham - Ảnh: FFC
24/08/2025 | 23:57

68'

Fulham đang đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Iwobi vừa bắt volley ngoài vòng cấm thiếu chính xác.

24/08/2025 | 23:46

58'

Bàn thắng (0-1, Muniz phản lưới): Từ quả phạt góc của Mbeumo, Leny Yoro bật cao đánh đầu, bóng chạm người Muniz đổi hướng bay vào lưới.

resources_premierleague_pulselive_com 2231839539.jpg
Yorro đánh đầu bật người Muniz đưa bóng bay vào lưới - Ảnh: P.L
24/08/2025 | 23:40

52'

HLV Amorim quyết định tung Sesko và Dalot vào sân thay cho Amad cùng Casemiro.

24/08/2025 | 23:36

48'

Mason Mount đẩy bóng xuống cho Amad kết thúc chân trái ở góc hẹp nhưng Leno đã đẩy bóng qua xà.

24/08/2025 | 23:22

Kết thúc hiệp 1

GzIULaQXYAAcxG6.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: FFC
24/08/2025 | 23:21

44'

Trong các quả phạt góc của Fulham, thủ môn Bayindir liên tục chới với do bị đối phương tác động. Hàng thủ Quỷ đỏ chưa có cách giải tỏa áp lực cho người gác đền Thổ Nhĩ Kỳ.

24/08/2025 | 23:08

38'

Từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes sút căng vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

GzISw98WUAAE14w.jpg
Bruno sút penalty vọt xà - Ảnh: P.L
24/08/2025 | 23:06

35'

Ở tình huống phạt góc của MU, trung vệ Bassey vật ngã Mason Mount trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài Kavanagh quyết định cho đội khách hưởng phạt đền.

24/08/2025 | 22:55

25'

Nhịp độ trên sân giảm xuống khi thế trận trở nên cân bằng.

24/08/2025 | 22:46

16'

Alex Iwobi bắt volley ngoài tuyến hai buộc Bayindir phải đổ người cứu thua.

24/08/2025 | 22:43

14'

Bayindir chuyền bóng vượt tuyến lên cho Cunha khống chế khéo léo rồi đá nối ngay đúng vào vị trí của thủ thành Leno. Quá đen đủi cho tiền đạo người Brazil!

resources_premierleague_pulselive_com 2231058546.jpg
Cunha chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: Premier League
24/08/2025 | 22:43

13'

King vừa phá bẫy việt vị thoát xuống kết thúc bị Bayindir nhoài chân cản phá.

24/08/2025 | 22:40

9'

Bruno Fernandes nã đại bác tầm xa nhưng Leno kịp đổ người cứu thua.

24/08/2025 | 22:32

3'

MU đang nhập cuộc vô cùng ấn tượng. Mount đẩy bóng ra cho Cunha thực hiện pha cứa lòng dội cột dọc bật ra.

24/08/2025 | 22:31

2'

Nhận bóng ngoài tuyến hai, Matheus Cunha tung cú đá căng đầy quyết đoán, bóng đi sạt xà ngang.

24/08/2025 | 22:30

22h30

Trận đấu bắt đầu.

24/08/2025 | 21:45

21h30

GzH51MKWsAAAsnn.jpg
GzH51MHWAAAF7YE.jpg
Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
24/08/2025 | 21:43

21h20

GzH1g vXYAAeDrd.jpeg
Đội hình ra sân Fulham - Ảnh: FFC
GzH1UVgWIAEiXGR.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
24/08/2025 | 16:04

20h30

Gy8SPTYW0AEDLUt.jpeg
Gy8Ruv WMAAPkF0.jpg
Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
24/08/2025 | 16:03

20h

Thông tin lực lượng

Fulham: Antonee Robinson vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Tân binh Sesko có thể xuất trận từ đầu. Sancho, Antony, Hojlund và Malacia ngồi ngoài.

www_thesun_co_uk RB match preview Fulham vs Man Utd_COMP 1.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách đến Craven Cottage - Ảnh: SunSport
