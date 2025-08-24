MU hỏi mua Agoume

Theo các thông tin từ Tây Ban Nha, đại diện của MU đang liên hệ với phía Sevilla để đặt vấn đề chuyển nhượng tiền vệ Lucien Agoume.

MU đàm phán mua Agoume. Ảnh: SFC

Sau khi thất bại với mục tiêu hàng đầu Carlos Baleba, cũng như khó khăn trong quá trình đàm phán Adam Wharton, MU quyết tâm đưa Agoume về Old Trafford để bổ sung tuyến giữa.

Agoume từng không thành công ở Inter Milan, nhưng trải nghiệm Serie A giúp anh có những bước tiến quan trọng, trước khi trở thành trụ cột của Sevilla và nằm trong số các tiền vệ hay nhất La Liga.

Tiền vệ 23 tuổi người Pháp vừa ghi bàn trong trận mở màn La Liga 2025/26, thua Bilbao 2-3. Sevilla tuyên bố MU phải trả hơn 30 triệu euro nếu muốn có Agoume.

Tottenham dứt điểm Savinho

Sau khi đánh bại Man City thuyết phục ngay tại Etihad, Tottenham còn có tham vọng lấy cầu thủ của đối thủ: Savinho.

Tottenham muốn có chữ ký Savinho. Ảnh: Imago

Tottenham theo đuổi Savinho từ vài tuần nay nhưng không thành công. Giờ đây, các quan chức Spurs đang làm mọi cách để dứt điểm thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Hàng công Tottenham hiện nay khá mỏng, sau khi chia tay Son Heung Min và James Maddison chấn thương dài ngày.

Savinho chưa đá phút nào ở Ngoại hạng Anh 2025/26 vì chấn thương. Tottenham dự tính đàm phán với Man City về mức giá 70 triệu bảng để lấy cầu thủ người Brazil về đá cùng Richarlison.

Aston Villa muốn có Nkunku

Aston Villa đang liên hệ Christopher Nkunku và Chelsea với tham vọng thực hiện “bom tấn” trong tuần cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Aston Villa liên hệ lấy Nkunku. Ảnh: Imago

HLV Unai Emery cần thêm cầu thủ tấn công cho tham vọng đua tranh Ngoại hạng Anh và Europa League. Ông đánh giá cao Nkunku.

Sau FIFA Club World Cup 2025, Nkunku và Chelsea thỏa thuận chia tay. The Blues muốn bán đứt cầu thủ người Pháp để cân bằng tài chính, thay vì cho mượn.

Aston Villa hy vọng sớm nhận được cái gật đầu từ Chelsea, khi Bayern Munich cũng quan tâm Nkunku. Ngoài ra, HLV Emery còn muốn có thêm Nicolas Jackson.