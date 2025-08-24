MU hỏi mua Agoume
Theo các thông tin từ Tây Ban Nha, đại diện của MU đang liên hệ với phía Sevilla để đặt vấn đề chuyển nhượng tiền vệ Lucien Agoume.
Sau khi thất bại với mục tiêu hàng đầu Carlos Baleba, cũng như khó khăn trong quá trình đàm phán Adam Wharton, MU quyết tâm đưa Agoume về Old Trafford để bổ sung tuyến giữa.
Agoume từng không thành công ở Inter Milan, nhưng trải nghiệm Serie A giúp anh có những bước tiến quan trọng, trước khi trở thành trụ cột của Sevilla và nằm trong số các tiền vệ hay nhất La Liga.
Tiền vệ 23 tuổi người Pháp vừa ghi bàn trong trận mở màn La Liga 2025/26, thua Bilbao 2-3. Sevilla tuyên bố MU phải trả hơn 30 triệu euro nếu muốn có Agoume.
Tottenham dứt điểm Savinho
Sau khi đánh bại Man City thuyết phục ngay tại Etihad, Tottenham còn có tham vọng lấy cầu thủ của đối thủ: Savinho.
Tottenham theo đuổi Savinho từ vài tuần nay nhưng không thành công. Giờ đây, các quan chức Spurs đang làm mọi cách để dứt điểm thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Hàng công Tottenham hiện nay khá mỏng, sau khi chia tay Son Heung Min và James Maddison chấn thương dài ngày.
Savinho chưa đá phút nào ở Ngoại hạng Anh 2025/26 vì chấn thương. Tottenham dự tính đàm phán với Man City về mức giá 70 triệu bảng để lấy cầu thủ người Brazil về đá cùng Richarlison.
Aston Villa muốn có Nkunku
Aston Villa đang liên hệ Christopher Nkunku và Chelsea với tham vọng thực hiện “bom tấn” trong tuần cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.
HLV Unai Emery cần thêm cầu thủ tấn công cho tham vọng đua tranh Ngoại hạng Anh và Europa League. Ông đánh giá cao Nkunku.
Sau FIFA Club World Cup 2025, Nkunku và Chelsea thỏa thuận chia tay. The Blues muốn bán đứt cầu thủ người Pháp để cân bằng tài chính, thay vì cho mượn.
Aston Villa hy vọng sớm nhận được cái gật đầu từ Chelsea, khi Bayern Munich cũng quan tâm Nkunku. Ngoài ra, HLV Emery còn muốn có thêm Nicolas Jackson.
Tin vắn
- MU tiếp tục quá trình đàm phán mua Senne Lammens. Royal Antwerp yêu cầu 25 triệu euro, trong khi Quỷ đỏ đề nghị 20 triệu euro kèm phụ phí.
- Tiền vệ Ilkay Gundogan tiến một bước dài đến Galatasaray, sau khi bị Pep Guardiola loại khỏi đội hình trận đấu với Tottenham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.
Trong diễn biến khác, Galatasaray đang liên hệ với Barca để hỏi mượn Roony Bardghji – tân binh 19 tuổi của nhà ĐKVĐ La Liga.
- Al Ittihad sẵn sàng phá vỡ hợp đồng của tài năng trẻ Rodrigo Mora với Porto, có giá 70 triệu euro.
- AS Roma đặt vấn đề lần cuối với Jadon Sancho và MU. Nếu không thành, đại diện bóng đá Italia sẽ chuyển sang mục tiêu khác.
- Juventus đang xem xét chiêu mộ Alexis Saelemaekers từ AC Milan, với giá khoảng 20 triệu euro.
- AC Milan chưa có ý định từ bỏ mục tiêu Dusan Vlahovic, trong bối cảnh Santi Gimenez không thể hiện được như kỳ vọng.
- Sau khởi đầu thảm họa – 1 điểm sau 2 vòng La Liga 2025/26, Atletico dự tính chi 25 triệu euro mua Eduard Spertsyan, tuyển thủ Armenia đang khoác áo Krasnodar.
- Gladbach đánh bại Parma để có chữ ký của Giovanni Reyna từ Borussia Dortmund.
MU đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với thủ thành cao 1m93, Senne Lammens, cùng khoản phí được ấn định là 20 triệu euro.
HLV Chelsea - Enzo Maresca thà chấp nhận rủi ro khủng hoảng tiền đạo, còn hơn là giữ cặp đôi Nicolas Jackson và Christopher Nkunku đang không hạnh phúc.
Real Madrid vừa tham gia vào cuộc đua giành chữ ký tiền vệ trẻ Adam Wharton - người cũng được MU theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.