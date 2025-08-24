22h30 ngày 24/8, sân Craven Cottage:

Hầu hết các thất bại của MU mùa 2024/25 đều mang gam màu u ám. Nhưng trận thua Arsenal cuối tuần trước lại khơi dậy tinh thần lạc quan, phấn chấn khi nghĩ về ngày tháng sắp tới.

Sai lầm của thủ thành Bayindir "biếu" cho Calafiori bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dẫu vậy, Pháo thủ đã không có được ba điểm dễ dàng.

Cunha chưa có duyên ngày ra quân - Ảnh: MUFC

Những bản hợp đồng mới phía MU là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha luôn là mối đe dọa cho hàng thủ Arsenal. Việc phung phí cơ hội cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn David Raya khiến Quỷ đỏ thua đau đớn.

Tuy thế, với sự bổ sung chất lượng, MU không còn đơn điệu như trước. Cunha, Mbeumo và thêm cả Sesko hôm nay sẽ thổi luồng gió mới, giúp đội bóng thành Manchester tấn công lợi hại và mãn nhãn hơn.

HLV Amorim từng hứa hẹn, phía trước là bầu trời tươi sáng. Niềm hy vọng ông đặt cả vào "tam tấu" hơn 200 triệu bảng, với sự hỗ trợ từ đội trưởng Bruno Fernandes.

Hành quân đến Craven Cottage, bầy Quỷ đỏ quyết tâm giành chiến thắng đầu tay, nhằm cởi bỏ sức ép mà họ đang phải chịu đựng cả tuần qua.

Fulham không thay đổi quá nhiều so với mùa trước, nhưng ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà, đoàn quân HLV Marco Silva đều thất bại.

Ruben Amorim đặt niềm tin vào "tam tấu" mới - Ảnh: SunSport

Ngày ra quân, Fulham thoát hiểm gang tấc. Bị Brighton dẫn bàn từ quả phạt đền của O'Riley, nhưng đến những giây bù giờ cuối cùng, Rodrigo Muniz tỏa sáng với bàn gỡ 1-1 quý giá.

Cuộc đối đầu giữa hai đội mùa trước, Lisandro Martinez ghi bàn duy nhất đem về ba điểm cho MU. Đó cũng là trận thắng thứ 8 liên tiếp của Red Devils ở các chuyến làm khách Craven Cottage.

Nếu hàng công mới tiếp tục tạo ra số lượng cơ hội tương tự như cuộc đấu Arsenal, chiến thắng nằm trong tầm tay thầy trò Amorim.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1/4 (1/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Fulham: Ryan Sessegnon vaf Antonee Robinson vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Tân binh Sesko có thể xuất trận từ đầu. Sancho, Antony, Hojlund và Malacia ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz

MU: Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.