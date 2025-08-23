MU chiêu mộ Nathan Collins

Sau khi vung tiền cho hàng công được kỳ vọng, MU đang tập trung vào quá trình nâng cấp hàng phòng ngự, nhằm cạnh tranh thứ hạng cao ở Ngoại hạng Anh 2025/26.

MU có ý định lấy Nathan Collins. Ảnh: Imago

Bên cạnh việc đạt được thỏa thuận cá nhân với thủ môn Senne Lammens, các quan chức ở Old Trafford chuẩn bị dứt điểm trung vệ Nathan Collins của Brentford.

Nathan Collins được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại, có chiều cao 1,93 mét. Tuyển thủ Ireland nổi bật với khả năng đánh chặn, đọc tình huống để giải vây cho khung thành. Anh cũng tấn công rất hiệu quả: 2 bàn và 3 kiến tạo tại Premier League 2024/25.

HLV Thomas Frank đang muốn kéo Nathan Collins sang Tottenham, trong khi Liverpool cũng theo dõi anh.

MU đang thuyết phục cầu thủ 24 tuổi này gia nhập Old Trafford, đồng thời tìm kiếm thỏa thuận chung với Brentford.

HLV Mourinho cứu Antony

Theo những thông tin từ Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Jose Mourinho vừa liên lạc với CLB cũ MU để đàm phán đưa Antony gia nhập Fenerbahce.

Mourinho đưa Antony về Fenerbahce. Ảnh: EFE

Antony không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. MU từ chối nhiều đề nghị mượn, vì muốn bán đứt cầu thủ người Brazil sau khi đầu tư nhiều cho chuyển nhượng.

Mourinho có tham vọng đưa Fenerbahce vượt qua Galatasaray trong cuộc đua giành vị thế thống trị bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (thị trường ở đây mở cửa đến 12/9).

Đối thủ đang chuyển nhượng rầm rộ, từ việc mua đứt Victor Osimhen đến tham vọng ký Ederson và Manuel Akanji từ Man City, nên Mourinho cần thêm những cầu thủ phá cách như Antony.

Fenerbahce có khả năng đáp ứng yêu cầu về phí chuyển nhượng của MU, cũng như sẵn sàng dành cho Antony mức lương cao.

Barca tiến thoái lưỡng nan vụ Casado

Barcelona đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong quá trình chuyển nhượng, liên quan đến tương lai của tiền vệ trẻ Marc Casado.

Barca phân vân trong việc bán Casado. Ảnh: EFE

Thời gian qua, Barca nhận được những đề nghị từ các CLB Ngoại hạng Anh như Wolves hay West Ham, những đội sẵn sàng chi 30 triệu euro tiền mặt để giành chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Một mặt Barca không muốn bán Casado, vì ảnh hưởng đến thể chế và niềm tự hào La Liga. Mặt khác, Blaugrana xem việc để anh sang Premier League là cơ hội để giải quyết khía cạnh tài chính.

Casado rất quan trọng với Barca nửa đầu mùa trước, nhưng dần ngồi dự bị vào giai đoạn cuối khi Frenkie de Jong hồi sinh. Đội bóng xứ Catalunya sẽ để cầu thủ 21 tuổi này tự quyết định đi hay ở từ nay đến ngày 1/9.