Suốt mùa hè, Quỷ đỏ tích cực tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho Luke Shaw, với Lewis Hall nằm trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford từ lâu.

Tuần trước, báo chí Anh tiết lộ, MU đang ưu tiên chiêu mộ ngôi sao của Newcastle, bất chấp việc họ có cơ hội ký hợp đồng với Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Nếu không thể chiêu mộ Lewis Hall (trái), MU sẽ chuyển hướng sang Balde (phải) - Ảnh: SunSport

Lewis Hall sẵn sàng chuyển tới "nhà hát", bởi Newcastle đang trải qua giai đoạn nhiều biến động khi chia tay hàng loạt cầu thủ chủ chốt.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các quan chức MU vừa có cuộc trao đổi với đại diện của Alejandro Balde.

Hậu vệ Barcelona được xem là phương án thay thế tiềm năng, nếu thương vụ Lewis Hall không thể tiến triển.

Balde hiện vẫn hạnh phúc tại Camp Nou, sau khi đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành chức vô địch La Liga mùa trước.

Dẫu vậy, Barca vừa đưa Joao Cancelo trở lại theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự hiện diện của Cancelo, cùng Gerard Martin dự báo sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt với Balde ở mùa giải mới.

Thời gian gần đây cũng xuất hiện những thông tin cho rằng, Balde có thể chia tay đội bóng thời niên thiếu ngay kỳ chuyển nhượng hè 2026.