Đội chủ nhà sớm chiếm thế chủ động và mở tỷ số ở phút 17 nhờ công Rin Mito. Sang hiệp 2, Gamba Osaka tiếp tục chơi áp đảo, ghi thêm hai bàn ở phút 52 và 89.

Nam Định chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 93 do Kyle Hudlin thực hiện. Dù rất nỗ lực, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn không thể chống đỡ sức ép mạnh mẽ từ đại diện Nhật Bản.

Nam Định (áo trắng) không thể gây bất ngờ trước Osaka - Ảnh: T.L

Kết quả này giúp Gamba Osaka duy trì mạch toàn thắng sau 3 trận, vững ngôi đầu bảng với 9 điểm.

Trong khi đó, Nam Định xếp nhì với 6 điểm, kém đối thủ đúng một chiến thắng. Đội bóng thành Nam sẽ cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp tại đấu trường châu lục.

Ghi bàn:

Osaka: Rin Mito (16'), Issam Jebali (52'), Mota (88', phản lưới)

Nam Định: Hudlin (90'+3)

Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs Nam Định

Gamba Osaka: Masaaki Higashiguchi (1), Riku Handa (3), Keisuke Kurokawa (4), Genta Miura (5), Shinnosuke Nakatani (20), Rin Mito (27), Kanji Okunuki (44), Shuto Abe (13), Ryoya Yamashita (17), Makoto Mitsuta (51), Issam Jebali (11)

Nam Định: Caique (97), Lucas (4), Mitchell Dijks (24), Walber (34), Romulo (72), Cong Hoang Anh Ly (Brenner 62'), Mahmoud Khair Mohammed Dhadha (12), Van Kien Tran, Kristoffer Hansen (21), Percy Tau (22), Phong Lam Ti (Hudlin 62')