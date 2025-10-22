Đội chủ nhà sớm chiếm thế chủ động và mở tỷ số ở phút 17 nhờ công Rin Mito. Sang hiệp 2, Gamba Osaka tiếp tục chơi áp đảo, ghi thêm hai bàn ở phút 52 và 89.
Nam Định chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 93 do Kyle Hudlin thực hiện. Dù rất nỗ lực, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn không thể chống đỡ sức ép mạnh mẽ từ đại diện Nhật Bản.
Kết quả này giúp Gamba Osaka duy trì mạch toàn thắng sau 3 trận, vững ngôi đầu bảng với 9 điểm.
Trong khi đó, Nam Định xếp nhì với 6 điểm, kém đối thủ đúng một chiến thắng. Đội bóng thành Nam sẽ cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp tại đấu trường châu lục.
Ghi bàn:
Osaka: Rin Mito (16'), Issam Jebali (52'), Mota (88', phản lưới)
Nam Định: Hudlin (90'+3)
Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs Nam Định
Gamba Osaka: Masaaki Higashiguchi (1), Riku Handa (3), Keisuke Kurokawa (4), Genta Miura (5), Shinnosuke Nakatani (20), Rin Mito (27), Kanji Okunuki (44), Shuto Abe (13), Ryoya Yamashita (17), Makoto Mitsuta (51), Issam Jebali (11)
Nam Định: Caique (97), Lucas (4), Mitchell Dijks (24), Walber (34), Romulo (72), Cong Hoang Anh Ly (Brenner 62'), Mahmoud Khair Mohammed Dhadha (12), Van Kien Tran, Kristoffer Hansen (21), Percy Tau (22), Phong Lam Ti (Hudlin 62')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 1-3 của Nam Định trên sân của Gama Osaka (Nhật Bản).
90'+3
Kyle Hudlin ghi bàn danh dự cho Nam Định sau tình huống tì đè rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc trên vạch 16m50. Bóng đập cột dọc khung thành Osaka rồi lăn vào lưới.
88'
Cầu thủ bên phía Osaka dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đập trúng vào mặt Mota của Nam Định rồi bay vào lưới.
80'
Đại diện Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắp lên hi vọng.
73'
Percy Tau đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Benner, tuy nhiên pha dứt điểm trong tư thế khó của tiền đạo vào sân thay người này không làm khó thủ môn Osaka.
62'
HLV Vũ Hồng Việt tung tiền đạo cao hơn 2 mét Kyle Hudlin và Benner vào sân thay Lâm Ti Phông và Hoàng Anh.
52'
Issam Jebali nhân đôi cách biệt cho Osaka
Hàng thủ Nam Định thiếu sự quyết liệt cần thiết trước pha đi bóng của cầu thủ Osaka trước khi cơ hội ngon ăn được trao cho Issam Jebali. Pha dứt điểm trước khung thành rộng mở của tiền đạo mang áo số 11 nâng tỷ số lên 2-0.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Gama Osaka.
45'
Cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận dành cho Nam Định sau pha tấn công trực diện. Quá đáng tiếc cho đại diện Việt Nam khi Lâm Ti Phông dứt điểm không trúng tâm bóng.
42'
Cơ hội lại đến dành cho Osaka, Issam Jebali không thắng được những đầu ngón tay của thủ môn Caique trước khi bóng đập xà ngang bật ra.
38'
Nam Định có cơ hội đi pha đi bóng của Percy Tau bên cánh phải, song cú đá cuối cùng của đội khách lại quá nhẹ.
36'
Hàng thủ Nam Định không thể hóa giải cơ hội của Osaka, may cho ĐKVĐ V-League khi Issam Jebali ngả người bắt vô-lê không trúng tâm bóng và đi quá thiếu chính xác.
26'
Percy Tau đi bóng bên cánh phải trước khi tung cú sút bằng chân trái khiến CĐV chủ nhà Osaka thót tim khi trái bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
23'
Đại diện Việt Nam vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc gây áp lực lên phần sân của Osaka.
16'
Rin Mito mở tỷ số cho Osaka
Ryoya Yamashita xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang như "dọn cỗ" để Rin Mito dứt điểm một chạm trước vạch 5m50 tung lưới Nam Định.
10'
Hậu vệ Nam Định mắc lỗi với pha xử lý bất cẩn tạo cơ hội mười mươi cho Jebali. Lần này vẫn là thủ môn Caique lao ra cản phá cứu thua xuất sắc cho đại diện Việt Nam.
7'
Đội bóng Nhật Bản đang kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn, không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu Nam Định.
1'
Ngay sau khi giao bóng, các cầu thủ Osaka tổ chức tấn công và có được cơ hội để mở tỷ số sớm. May cho Nam Định khi thủ môn Caique kịp lao ra thu hẹp góc sút và cản phá chịu phạt góc.
17h00
Trọng tài chính người Bahrain - Ahmed Saad thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Các trợ lý trọng tài trong trận đấu này đều là người Bahrain.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h20
16h15
16h10
Nhận định trước trận
Hy vọng bảo vệ ngôi vương V.League của Nam Định đang dần trở nên xa vời. Sau 7 vòng đấu, đội bóng thành Nam sa sút đáng kể khi chỉ thắng 2 trận, hòa 1 và thua tới 4. Đáng thất vọng nhất là trận thua 1-2 ngay trên sân Thiên Trường trước Becamex TP.HCM - đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng. Kết quả này khiến Nam Định rơi xuống vị trí thứ 9, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 10 điểm.
Dù sở hữu lực lượng đắt giá bậc nhất giải, đội hình nội của Nam Định lại thiếu ổn định, đặc biệt khi Xuân Sơn và Văn Toàn dính chấn thương dài hạn. Trong khi đó, nhóm ngoại binh chủ yếu được sử dụng cho sân chơi châu lục. Nhờ đó, Nam Định toàn thắng cả 3 trận tại AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.
Sắp tới, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ chạm trán Gamba Osaka - đối thủ mạnh nhất bảng F. Đội bóng Nhật Bản cũng đang bất ổn ở J.League nhưng vẫn rất nguy hiểm khi được thi đấu trên sân nhà Suita City. Đây hứa hẹn là chuyến hành quân đầy sóng gió cho Nam Định.
Thông tin lực lượng
Gamba Osaka: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.
Nam Định: Nếu không tính những ca chấn thương dài hạn, HLV Vũ Hồng Việt vẫn có đầy đủ những gương mặt ngoại binh quen thuộc.