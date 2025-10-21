Sau hai lượt trận đầu tại AFC Champions League Two 2025/26, Thép Xanh Nam Định toàn thắng trước Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong-Trung Quốc). Kết quả tốt này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có thêm sự tự tin khi làm khách trên sân của Gamba Osaka (Nhật Bản).

"Đây là trận đấu quan trọng bởi cả chúng tôi và đối thủ đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có được 2 chiến thắng trước đó", HLV Vũ Hồng Việt khẳng định.

HLV Vũ Hồng Việt phát biểu trước trận. Ảnh: T.L

Thuyền trưởng Thép Xanh Nam Định cho biết ông và các học trò nghiên cứu kỹ về Gamba Osaka: "Tôi rất ấn tượng với tuyến giữa của Gamba Osaka. Họ sở hữu 2 tiền vệ trung tâm vô cùng chất lượng. Ngoài ra, trên hàng công có tiền đạo nội mang áo số 7 cũng rất nguy hiểm. Đó là những cái tên mà chúng tôi cần lưu ý ở trận đấu này".

Trong khi đó, ngoại binh Lucas Alves đánh giá về trận đấu: "Những đội bóng tới từ J-League đều rất mạnh, Gamba Osaka cũng không ngoại lệ. Chúng tôi có đôi chút kinh nghiệm đối đầu với các đại diện của Nhật Bản khi từng chạm trán với Hiroshima ở mùa giải trước. Sẽ không dễ dàng nhưng Thép Xanh Nam Định thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai".

Trận Thép Xanh Nam Định vs Gamba Osaka lăn bóng vào lúc 17h ngày 22/10.