Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka vs Nam Định: Quyết gây 'địa chấn' trên đất Nhật Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka vs Nam Định, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, sân Suita City, 17h hôm nay (22/10).

Thép Xanh Nam Định đang có thành tích không tốt ở LPBank V-League 2025/26. Đội bóng thành Nam vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại. Dù vậy, ở sân chơi AFC Champions League Two 2025/26, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại có màn thể hiện ấn tượng với 2 chiến thắng trước Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong-Trung Quốc).

Cuộc so tài Trận Thép Xanh Nam Định vs Gamba Osaka có tính chất rất quan trọng với cả hai đội. Đội nào chiến thắng có cơ hội lớn giành quyền đi tiếp ở Cúp châu lục.

"Đây là trận đấu quan trọng bởi cả chúng tôi và đối thủ đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có được 2 chiến thắng trước đó", HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định nhấn mạnh.

Thép Xanh Nam Định đang sở hữu tới 15 ngoại binh. Ảnh: T.L

Đối thủ của nhà ĐKVĐ V-League là một trong những CLB hàng đầu Nhật Bản, từng hai lần vô địch J-League. Tuy nhiên, kể từ sau khi xuống hạng ở mùa giải 2012, đội bóng này không còn là chính mình.

Trước thềm cuộc chạm trán với Thép Xanh Nam Định tại lượt trận thứ ba bảng F, Gamba Osaka gây thất vọng khi thua đậm 0-5 ngay trên sân trong trận gặp Kashiwa Reysol ở J-League. Kết quả này không chỉ khiến Gamba Osaka tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH, mà tinh thần của đại diện Nhật Bản bị ảnh hưởng khi họ thi đấu ở đấu trường châu Á.

Dẫu vậy, bóng đá Nhật Bản vẫn ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với Việt Nam. Gamba Osaka có nhiều gương mặt chất lượng như Takashi Usami – cựu tuyển thủ Nhật Bản từng khoác áo Bayern Munich, tiền đạo Issam Jebali – tuyển thủ Tunisia hay trung vệ Genta Miura.

Về phía Thép Xanh Nam Định, không bất ngờ nếu HLV Vũ Hồng Việt tung ra đội hình toàn "Tây". Đây chính là cơ sở để đại diện đến từ Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng ngay trên sân khách.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Gamba Osaka lăn bóng vào lúc 17h ngày 22/10.