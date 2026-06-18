Ghana đã có khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026, giành trọn 3 điểm và san bằng điểm số với tuyển Anh dù gặp một số khó khăn.
Sau hiệp 1 triển khai bóng bế tắc và may mắn không thủng lưới, "Những ngôi sao đen" thi đấu với hình ảnh tốt hơn trong hiệp hai, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.
Sự xuất hiện của Fatawu và Asante rất quan trọng, tạo ra nhiều pha bóng đột biến ở hai bên cánh.
Chính từ một trong những tình huống đó mà bàn thắng quyết định đã được tạo ra, với đường kiến tạo của Asante để Yirenkyi dứt điểm vào khung thành mở toang.
Bàn thắng: Yirenkyi 90'+5
Đội hình xuất phát:
Ghana (4-4-1-1): Ati-Zigi; Adjety, Mensah, Opoku, Senaya; Semenyo, Yirenkyi, Owusu, Nuamah; Sulemana; Ayew.
Panama (5-3-2): Mosquera; Blackman, Ramos, Cordoba; Murillo, Harvey, Andrade, Martinez, Rodriguez; Barcenas, Waterman.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ghana vs Panama:
90'+12
Hết giờ! Ghana 1-0 Panama!
Màn vỡ òa cuối trận của Ghana, sau những phút hai đội ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
90'+9
Không vào! Trong pha bóng gần như cuối cùng, thủ môn Mosquera của Panama đánh đầu từ pha dàn xếp đá phạt, Ismael đánh đầu nối nhưng bóng đi vào tay Asare.
90'+5
Bàn thắng! Ghana dẫn 1-0 (Caleb Yirenkyi)! Semenyo tỉa bóng tuyệt đẹp từ giữa sân, Asante thoát xuống xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi, để Yirenkyi nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới Panama.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
89'
Semenyo bứt phá rồi kiến tạo thuận lợi, Asante băng xuống dứt điểm không thắng được Mosquera. Dù vậy, đã có lỗi việt vị của Ghana.
85'
Cơ hội! Ismael Diaz xoay người tung cú sút chìm trên vạch 16m50, bóng đi nhẹ vào tay thủ môn Ghana.
80'
Trận đấu có 42942 khán giả.
79'
Thời gian đang trôi về những phút cuối, nhưng cả hai đội vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ bế tắc.
73'
Cơ hội! Ghana đá phạt, bóng được đưa đến vị trí Adjetey để anh này đánh đầu nhưng đi ra ngoài rất đáng tiếc.
71'
Semenyo bật tường với đồng đội, xâm nhập vòng cấm thực hiện cú căng ngang, nhưng thủ thành Mosquera bắt bài chính xác.
68'
Hai đội tạm nghỉ.
67'
Không vào! Trung vệ Ramos có khoảng trống ở rìa vòng cấm sau một pha xử lý cá nhân khéo léo, anh tung cú sút cong hướng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
66'
Không vào! Asante căng chìm từ cánh phải rất nguy hiểm, cầu thủ Panama kịp truy cản ngay trước khi Ayew kịp dứt điểm.
62'
Marvin Senaya tạt mạnh từ cánh phải, mang về phạt góc cho Ghana.
60'
Không vào! Sau cú sút trượt của đồng đội, Martinez khống chế một nhịp rồi rướn người đá góc hẹp, bóng đi vào cạnh lưới Ghana.
55'
Mensah tạt ngang từ cánh trái đi quá sâu. Độ chính xác trong các đường chuyền cuối là vấn đề của Ghana.
51'
Đến lượt Yirenki dứt điểm đi không chính xác. Ghana đang cố găng cải thiện khả năng tấn công.
48'
Cơ hội! Sulemana thực hiện đường tạt bóng chính xác nên cánh trái, Adjetey bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Mosquera kịp phản ứng bắt bóng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Chấn thương khiến Ati-Zigi không thể tiếp tục thi đấu, Benjamin Asare vào thay.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Ghana 0-0 Panama!
45'+6
Sau pha đá phạt của Ayew, Owusu có tình huống vụng về khi sút hụt và sau đó chuyền rất thiếu chính xác.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45'
Cơ hội! Ati-Zigi phát bóng lên, Semenyo nhận ở giữa sân xoay người kiến tạo, Marvin Senaya có cơ hội nhưng sút ra ngoài.
42'
Áp lực mà Panama tạo ra là rất cao. Thủ môn Ati-Zigi đang hoạt động vất vả, lần thứ hai cần chăm sóc y tế, trong thế trận mà Ghana không có ý tưởng nào.
40'
Ati-Zigi lại phải rời khung thành lao lên phá bóng khi cầu thủ Panama thoát xuống rất nhanh xâm nhập vòng cấm.
37'
Không vào! Ati-Zigi vất vả đấm bóng ra sau đường chuyền nguy hiểm của Martinez, Ramos băng lên đá bồi đi chệch khung thành Ghana.
34'
Christian Martinez của Panama đột phá vào vòng cấm và ngã xuống sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, nhưng trọng tài không thổi phạt!
31'
Jordan Ayew đá phạt trực tiếp những không thành công. Đại diện châu Phi vẫn chưa tiếp cận được khung thành Panama.
24'
Hai đội tạm dừng uống nước.
23'
Jordan Ayew bị đau.
20'
Gideon Mensah của Ghana dứt điểm nhưng không thành công. Đại diện châu Phi đang tìm cách lấy lại thế trận.
18'
Panama đang gây sức ép lớn với Ghana bằng lối đá pressing, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 70%.
16'
Caleb Yirenkyi của Ghana nhận thẻ vàng.
12'
Jose Rodriguez tạt bóng để Waterman băng vào nhưng hậu vệ Ghana kịp thời giải nguy.
6'
Không như những dự đoán ban đầu, Panama chủ động nhập cuộc nhanh, đẩy đội hình lên cao chơi tấn công.
3'
Không vào! Panama bất ngờ tăng tốc. Sau quả tạt bên cánh phải, Cecilio Waterman bắt vô lê nhanh, bóng đi về góc xa nhưng thủ môn Ati-Zigi xuất sắc bay người cứu thua cho Ghana.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Panama
Đội hình xuất phát của Ghana
Thông tin trận đấu
- Ghana tham dự World Cup lần thứ 5 trong lịch sử, tất cả đều diễn ra trong thế kỷ 21. Thành tích tốt nhất của họ là tứ kết World Cup 2010 (thua Uruguay trên chấm luân lưu). Hai kỳ World Cup gần nhất (2014 và 2022), Ghana đều bị loại từ vòng bảng.
- Ghana giành vé dự World Cup 2026 với ngôi đầu bảng vòng loại, đạt thành tích 8 thắng, 1 hòa và 1 thua. Thất bại duy nhất là trận thua 0-1 trên sân Comoros.
- Ghana chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại các kỳ World Cup (hòa 2, thua 4). Chiến thắng duy nhất là trận thắng Hàn Quốc 3-2 ở vòng bảng World Cup 2022.
- Ghana đã để thủng lưới trong 10 trận World Cup liên tiếp, đồng thời nhận ít nhất 2 bàn thua trong 6 trận gần nhất. Lần gần nhất họ giữ sạch lưới là chiến thắng 1-0 trước Serbia tại vòng bảng World Cup 2010.
- 4 trong 8 bàn thắng gần nhất của Ghana tại World Cup được ghi bằng đầu. Đội tuyển này cũng là tập thể ghi nhiều bàn bằng đầu nhất ở vòng loại khu vực châu Phi, với 9 trong tổng số 23 bàn thắng (chiếm 39%).
- Panama tham dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Ở lần đầu tiên năm 2018, họ đứng cuối bảng sau khi thua cả 3 trận và nhận tới 11 bàn thua.
- Tại World Cup 2018, Panama là đội thủng lưới nhiều nhất giải (11 bàn). Họ cũng có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) cao thứ hai giải đấu với 2,3 bàn mỗi 90 phút, đồng thời đứng thứ 4 từ dưới lên về tỷ lệ kiểm soát bóng (36,3%).
- Panama dẫn đầu vòng loại CONCACAF về số lần đoạt bóng ở khu vực tấn công (82) và số lần chặn đứng các pha triển khai bóng của đối phương ở phần sân cao (138). Ngoài ra, chỉ có Guatemala (6 bàn) ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn Panama (5 bàn).
- Tiền đạo Jordan Ayew của Ghana tham gia trực tiếp vào 14 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 (7 bàn, 7 kiến tạo), thành tích cao nhất khu vực châu Phi, ngang với Mohammed Amoura của Algeria.
- HLV Carlos Queiroz của Ghana sẽ trở thành nhà cầm quân thứ 3 trong lịch sử dẫn dắt một đội tuyển ở 5 kỳ World Cup khác nhau, sánh ngang Bora Milutinović (5 kỳ) và chỉ kém Carlos Alberto Parreira (6 kỳ).
- Ismael Diaz là Vua phá lưới của Gold Cup 2025 với 6 bàn thắng, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào đứng sau anh trong danh sách ghi bàn. Các cầu thủ xếp thứ hai đều chỉ có 3 bàn.