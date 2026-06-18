Ghana đã có khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026, giành trọn 3 điểm và san bằng điểm số với tuyển Anh dù gặp một số khó khăn.

Sau hiệp 1 triển khai bóng bế tắc và may mắn không thủng lưới, "Những ngôi sao đen" thi đấu với hình ảnh tốt hơn trong hiệp hai, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Sự xuất hiện của Fatawu và Asante rất quan trọng, tạo ra nhiều pha bóng đột biến ở hai bên cánh.

Chính từ một trong những tình huống đó mà bàn thắng quyết định đã được tạo ra, với đường kiến ​​tạo của Asante để Yirenkyi dứt điểm vào khung thành mở toang.

Bàn thắng: Yirenkyi 90'+5

Đội hình xuất phát:

Ghana (4-4-1-1): Ati-Zigi; Adjety, Mensah, Opoku, Senaya; Semenyo, Yirenkyi, Owusu, Nuamah; Sulemana; Ayew.

Panama (5-3-2): Mosquera; Blackman, Ramos, Cordoba; Murillo, Harvey, Andrade, Martinez, Rodriguez; Barcenas, Waterman.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ghana vs Panama: