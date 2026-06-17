6h00 ngày 18/6, sân BMO Field:

Trong một bảng đấu có sự hiện diện của Anh và Croatia, cuộc đối đầu giữa Ghana và Panama nhiều khả năng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội.

Đây là trận mở màn World Cup 2026 của họ, đồng thời cũng là cơ hội lớn nhất để giành 3 điểm trước khi phải đối mặt với những thử thách khó khăn hơn phía trước.

Ghana bước vào giải đấu với không ít vấn đề về lực lượng. Tổn thất lớn nhất là sự vắng mặt của Mohammed Kudus.

Ghana của Semenyo đã sẵn sàng cho World Cup 2026. Ảnh: GFA

Không chỉ mất Kudus, Ghana còn không có sự phục vụ của Thomas Partey ở trận gặp Panama vì vấn đề nhập cảnh.

Hai sự vắng mặt này khiến sức mạnh của đại diện châu Phi suy giảm đáng kể, đặc biệt ở khả năng kiểm soát tuyến giữa và tạo đột biến trong tấn công.

Dẫu vậy, Ghana vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại châu Âu. Antoine Semenyo được kỳ vọng trở thành mũi nhọn chủ lực trên hàng công, trong khi Inaki Williams với tốc độ và kinh nghiệm có thể tạo ra khác biệt ở những tình huống phản công.

Bên cạnh đó, Jordan Ayew vẫn là thủ lĩnh tinh thần, chỗ dựa về kinh nghiệm cho một tập thể đang trong quá trình chuyển giao.

Ở phía bên kia, Panama không còn là đội bóng bị xem là kẻ lót đường như tại World Cup 2018.

Dưới thời HLV Thomas Christiansen, đội tuyển Trung Mỹ đã có những bước tiến rõ rệt với hàng loạt thành tích đáng chú ý tại khu vực CONCACAF.

Sức mạnh lớn nhất của Panama nằm ở tính tổ chức, sự kỷ luật và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt trận đấu.

Những cái tên như Adalberto Carrasquilla, Anibal Godoy hay Michael Murillo giúp Panama sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm và sự ổn định. Họ có thể không sở hữu những ngôi sao nổi bật như Ghana, nhưng lại là tập thể rất khó bị đánh bại.

Nếu nhìn vào danh tiếng, Ghana vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, với nhiều bất ngờ tại World Cup 2026, khả năng hai đội hòa không nhỏ.

Đội hình dự kiến:

Ghana (4-5-1): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew.

Panama (3-4-3): Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis; Rodriguez, Diaz, Fajardo.

Dự đoán: 1-1.