Đây là trận đấu cả 2 đều phải thắng, nếu muốn nuôi cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026, khi phía trước là thử thách khắc nghiệt khác cho họ ở bảng L: gặp Anh và Croatia.

Ghana bước vào giải đấu với phong độ đáng lo, không thắng trận nào trong 6 trận gần nhất (5 thua và 1 hòa). Cụ thể, họ đã để thua 0-2 Nhật Bản, 0-1 Hàn Quốc, 1-5 trước Áo, 1-2 trước Đức và thua 0-2 Mexico.

Gặp khó trong khâu ghi bàn cũng là một vấn đề đáng lo khác của đội bóng Tây Phi, khi chỉ có được 3 bàn trong 6 trận.

Ở trận đấu gần nhất, Ghana hòa 1-1 Xứ Wales và người lập công cho họ là Caleb Yirenkyi.

Đây là lần thứ 5 tham dự World Cup của Ghana và thành tích tốt nhất họ có được là lọt vào đến tứ kết của giải năm 2010 tại Nam Phi.

Với Panama, đây là kỳ World Cup thứ 2 của họ, sau lần đầu vào 2018. Chuẩn bị cho giải đấu, đội đã có 3 trận giao hữu, với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Panama thua đậm Brazil 2-6 hôm 31/5, trước khi đánh bại CH Dominica 4-2 và hòa 1-1 Bosnia & Herzegovina (6/6).

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ, cả giao hữu lẫn giải đấu chính thức. Ghana sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Thomas Partey, sau khi bị chính phủ Canada từ chối cấp thị thực, do cáo buộc tấn công tình dục.

Ngoài sự thiếu vắng trên, Ghana có đầy đủ lực lượng để đấu Panama. Đội trưởng kỳ cựu Jordan Ayew khả năng sẽ được chọn đá cao nhất trên hàng công, với sự hỗ trợ của Ernest Nuamah và Antoine Semenyo ở hai bên cánh.

Theo dự đoán của chuyên gia Sportsmole, Ghana và Panama khả năng không ai đạt mục tiêu chiến thắng. Thay vào đó, 2 đội hòa nhau 1-1.

Nhưng chuyên gia Sportskeeda nghĩ rằng, tinh thần quyết tâm cao độ phải thắng của Ghana sẽ giúp họ thành công. Dự đoán tỷ số: Ghana 2-1 Panama. Đó cũng là tỷ số được chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC đưa ra.

Riêng chuyên gia bóng đá ESPN thì chọn ngược lại, với kết quả dự đoán là Ghana 1-2 Panama.

Đội hình dự kiến:

Ghana: Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew.