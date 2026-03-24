Tin tức Bruno Guimaraes gia nhập MU ngày một gia tăng, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford nhắm mang về 2 tiền vệ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Casemiro sẽ rời MU vào cuối mùa và cựu tiền vệ Real Madrid đã tiến cử đồng đội tuyển Brazil, Bruno Guimaraes, ca ngợi những phẩm chất hàng đầu của đàn em.

MU được loan tin đã đạt các thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes. Ảnh: X Indykaila News

Vài ngày trước, báo chí Brazil loan đi, MU hiện đang trong giai đoạn “đàm phán nâng cao” với Bruno Guimaraes, người còn hợp đồng với Newcastle đến hè 2028.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận, ‘Quỷ đỏ’ đã gặp gỡ người đại diện của tiền vệ 28 tuổi để bàn về thương vụ.

Giờ đây, Indykaila News loan tin sốt dẻo: “Nguồn tin đáng tin cậy của chúng tôi cho biết, Bruno Guimaraes đã đạt được các thỏa thuận các nhân với MU. Đội ngũ của cầu thủ này đang thúc đẩy ‘Quỷ đỏ’ đàm phán ‘chốt’ giá với Newcastle”.

Tuy nhiên, Newcastle sẽ không dễ "nhả' người, cho thấy MU sẽ phải tốn một khoản tiền lớn, nếu muốn có được Bruno Guimaraes.

Theo Teamtalk, Newcastle định giá Guimaraes ở mức gần 100 triệu bảng, cho các đối thủ tại Ngoại hạng Anh.

Bruno Guimaraes đã khẳng định là ngôi sao chủ chốt của ‘Chích chòe’, sau khi gia nhập từ Lyon vào năm 2022. Anh được bổ nhiệm làm đội trưởng Newcastle, nhờ tố chất lãnh đạo, khả năng phòng ngự chắc chắn, cùng sự sáng tạo trên sân – những phẩm chất khiến MU ngưỡng mộ.

Ngoài MU, có PSG, Real Madrid và Bayern Munich cũng quan tâm đến Guimaraes.