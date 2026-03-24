Carrick đang làm rất tốt tại MU, giúp đội hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh với 55 điểm, kể từ khi được bổ nhiệm tạm quyền (đến hết mùa), thay Amorim hồi đầu tháng 1.

Carrick đang làm rất tốt công việc ở Old Trafford, nhưng vẫn chưa biết liệu có được lãnh đạo MU tin tưởng bổ nhiệm lâu dài vào cuối mùa hay không. Ảnh: MUFC

‘Quỷ đỏ’ đã thắng 7, hòa 2 và thua 1 trong 10 trận đấu mà cựu tiền vệ này nắm đội, mang lại sự phấn khích lớn cho các CĐV.

Viễn cảnh MU có mặt ở sân chơi Champions League mùa sau ngày một trở nên thực tế và rõ ràng hơn. Làm được điều này, đội chủ sân Old Trafford có cơ hội mang về những trên tuổi và thậm chí, cả một nhà cầm quân tầm cỡ thế giới.

Theo báo chí Anh, với những gì đã làm được trong vài tháng qua, Carrick được INEOS cân nhắc, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn. Cùng với đó, Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ vẫn đang xem xét các ứng viên để tìm ra người phù hợp nhất dẫn dắt lâu dài MU.

Theo cây bút hàng đầu Miguel Delaney của tờ Independent, khả năng MU chọn Luis Enrique ngồi ‘ghế nóng’ ngày càng cao.

“Những người trong nội bộ MU cho biết, Luis Enrique là cái tên được nhắc đến ngày càng nhiều và CLB được cho sẽ nỗ lực hết sức để mời được ông ấy về Old Trafford.

Có thể bạn thắc mắc, sao Luis Enrique lại có thể rời PSG vào lúc này, nhưng ngày càng có nhiều đồn đoán vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ ra đi vào mùa hè. Từ lâu ông ấy đã bày tỏ muốn được làm việc ở Premier League”.

Nội bộ MU nhắc đến HLV Luis Enrique ngày một nhiều và được cho sẵn sàng làm mọi thứ để đưa ông về Old Trafford, nếu quyết định không bổ nhiệm Carrick dài hạn. Ảnh: Teamtalk

Tyrone Marshall của tờ M.E.N thông tin thêm: “Enrique nói tiếng Anh rất tốt và mong muốn có dịp dẫn dắt một đội bóng ở Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, ông ấy chỉ gật đầu, nếu đó là một dự án phù hợp. Liệu MU có thể đáp ứng và thuyết phục Luis Enrique hay không thì còn phải chờ xem.

Hiện tại, Carrick vẫn là ứng viên sáng giá nhất, nhưng mùa giải vẫn còn 2 tháng nữa và tôi không loại trừ khả năng, Luis Enrique giành chiến thắng, trở thành HLV trưởng chính thức của MU”.