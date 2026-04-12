Hà Nội FC có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Tĩnh trong thế trận hoàn toàn áp đảo, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.
Đội chủ nhà Hà Nội FC kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép. Hà Tĩnh chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở phút 14 khi Đức Việt dứt điểm dội cột dọc. Phút 24, Hoàng Hên kiến tạo để Xuân Mạnh đánh đầu mở tỷ số, giúp Hà Nội FC khai thông bế tắc.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về đội bóng Thủ đô. Phút 66, Hoàng Hên ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp với Hai Long và Passira. Chỉ ít phút sau, Passira trực tiếp lập công bằng cú đánh đầu từ đường treo bóng của Hai Long, ấn định chiến thắng 3-0.
Dù có thêm một bàn không được công nhận do việt vị, Hà Nội FC vẫn xứng đáng giành trọn 3 điểm trước một Hà Tĩnh gần như bất lực.
Ghi bàn:
Hà Nội: Xuân Mạnh (25'), Hoàng Hên (66'), Passira (72')
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho Hà Nội FC trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
83'
Cầu thủ vào sân thay người Luiz Fernando Nascimento dứt điểm tung lưới Hà Tĩnh lần thứ tư nhưng đã có lỗi của đồng đội trước đó.
80'
Các cầu thủ Hà Tĩnh gần như không tạo ra được cơ hội đáng kể nào trong hiệp hai, hàng thủ Hà Nội FC vì vậy mà có trận đấu khá nhàn hạ.
72'
Daniel Floro Da Silva nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội
Một pha tấn công sắc nét bên cánh trái của Hà Nội, Hai Long treo bóng thuận lợi về phía cột xa để Daniel Floro Da Silva thoải mái đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh lần thứ ba.
66'
Hoàng Hên lập công, Hà Nội dẫn 2-0
Hai Long đột phá xuống đáy biên rồi tạt bóng ra, Daniel Floro Da Silva làm tường để Hoàng Hên bình tĩnh phô diễn kỹ thuật, 'làm quê' hậu vệ lẫn thủ môn Hà Tĩnh trước khi dứt điểm vào lưới trống.
59'
Hà Nội FC vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận, dù sức ép mà đội bóng Thủ đô tạo ra là không quá lớn.
53'
Tiền vệ Hùng Dũng tạt bóng vào từ cánh trái để Hai Long đánh đầu đưa bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành của Hà Tĩnh.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+6
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Hà Nội FC.
45'+4
Thành Chung thoát thẻ đỏ nhờ VAR
Thành Chung phạm lỗi đẩy ngã Atshimene Charles trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, trọng tài Ngô Duy Lập lập tức rút thẻ đỏ đối với trung vệ của Hà Nội FC. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, đã có lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ Hà Tĩnh trước đó.
37'
Hoàng Hên đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt kiểu vảy má ngoài để David Fisher đánh đầu đưa bong dội xà ngang Hà Tĩnh.
33'
Đội bóng Thủ đô đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của đội khách đến từ Hà Tĩnh.
25'
Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Mạnh mở tỷ số
Hoàng Hên treo bóng cực dẻo vào vòng cấm để Xuân Mạnh - đồng đội ở ĐT Việt Nam đánh đầu đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới Hà Tĩnh.
20'
Các học trò của HLV Harry Kewell gia tăng sức ép lên phần sân của Hà Tĩnh.
14'
Sau pha tranh chấp của đồng đội trong vòng cấm Hà Nội FC, Đức Việt tung chân sút bóng rất căng đập cột dọc khung thành Văn Chuẩn bật ra.
5'
Sẵn lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng hơn, Hà Nội FC sớm triển khai lối chơi tấn công. Đội chủ nhà có được pha dứt điểm đầu tiên nhưng cú đá của David Fisher đưa bóng đi chệch cột dọc.
19h13
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h50
17h30
Sau loạt trận FIFA Days tháng 3, nhóm tuyển thủ của CLB Hà Nội như Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Duy Mạnh hay Hai Long trở lại với sự tự tin cao. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Lạch Tray lại trở thành cú sốc khi họ hoàn toàn bế tắc trước Hải Phòng và nhận thất bại 0-1.
Đội bóng của HLV Harry Kewell thi đấu thiếu sắc bén, trong khi nhiều trụ cột có dấu hiệu xuống sức sau quãng thời gian thi đấu liên tục cho ĐTQG. Thất bại này khiến Hà Nội bị đội đầu bảng CAHN bỏ xa tới 17 điểm, khiến cơ hội đua vô địch gần như khép lại. Mục tiêu khả dĩ nhất lúc này là cạnh tranh vị trí á quân.
Ở diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng gây thất vọng khi nhận trận thua thứ hai liên tiếp, rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Dù vậy, khoảng cách 8 điểm với nhóm cuối giúp họ tạm thời an toàn. Tuy nhiên, phong độ sân khách kém với chỉ 4 điểm sau 5 trận vẫn là vấn đề lớn.