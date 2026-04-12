Hà Nội FC có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Tĩnh trong thế trận hoàn toàn áp đảo, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Đội chủ nhà Hà Nội FC kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép. Hà Tĩnh chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở phút 14 khi Đức Việt dứt điểm dội cột dọc. Phút 24, Hoàng Hên kiến tạo để Xuân Mạnh đánh đầu mở tỷ số, giúp Hà Nội FC khai thông bế tắc.

Hoàng Hên ăn mừng cùng trung vệ Duy Mạnh - Ảnh: Hà Nội FC

Sang hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về đội bóng Thủ đô. Phút 66, Hoàng Hên ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp với Hai Long và Passira. Chỉ ít phút sau, Passira trực tiếp lập công bằng cú đánh đầu từ đường treo bóng của Hai Long, ấn định chiến thắng 3-0.

Dù có thêm một bàn không được công nhận do việt vị, Hà Nội FC vẫn xứng đáng giành trọn 3 điểm trước một Hà Tĩnh gần như bất lực.

Ghi bàn:

Hà Nội: Xuân Mạnh (25'), Hoàng Hên (66'), Passira (72')