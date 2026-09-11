Video SHB Đà Nẵng 3-0 Thép Xanh Nam Định (nguồn FPT Play):

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Thắng HAGL 4-0 ở trận ra quân, Thép Xanh Nam Định đầy tự tin đến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng tại vòng 2 V-League. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu đáng quên với đội bóng thành Nam.

Phút 19, Văn Kiên phạm lỗi với Minh Quang trong vòng cấm, trọng tài lập tức cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài chính thay đổi quyết định khi xác định Văn Kiên phạm lỗi ngoài vòng cấm và quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ Thép Xanh Nam Định.

SHB Đà Nẵng giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Ảnh: Đà Nẵng FC

Chưa hết, ở phút 54, Da Silva bị đuổi khỏi sân do cố tình đạp vào Minh Quang. Thép Xanh Nam Định chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công, ghi 3 bàn thắng với các pha lập công của Ivan Saponjic (60’), Rebori (64’) và Bryan Ly (74'), giành 3 điểm trọn vẹn trước cựu vô địch V-League.

Đội hình xuất phát

SHB Đà Nẵng: Sỹ Huy, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang.

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Thai Crawford, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Tuấn Dương, Romulo, Ezequiel Da Silva, Caio, Felix Eboa, Tuấn Hải.