Video Gia Bảo mở tỷ số, Minh Dĩ gỡ hòa:

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HAGL có khởi đầu thuận lợi trong cuộc tiếp đón Hải Phòng khi sớm tạo ra sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 10. Từ quả phạt góc, Augusto đánh đầu chuyền bóng để Gia Bảo bật cao dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế của HAGL không kéo dài lâu. Phút 18, Hồ Minh Dĩ tung cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Trung Kiên để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hải Phòng giành 3 điểm trước chủ nhà HAGL - Ảnh: VPF

Sang hiệp hai, Hải Phòng nhanh chóng tạo bước ngoặt. Phút 49, Tagueu khiến thủ môn HAGL không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Makaric đá bồi giúp đội khách dẫn ngược 2-1. Dù HAGL nỗ lực tấn công, các cơ hội đều lần lượt trôi qua.

Đến phút 90+2, sai lầm của hàng thủ chủ nhà giúp Makaric cướp bóng và ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng. Kết quả này khiến HAGL tiếp tục gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm điểm số.

Ghi bàn:

HAGL: Gia Bảo (11')

Hải Phòng: Minh Dĩ (18'), Milan Makaric (49', 90'+2)

Đội hình xuất phát HAGL vs Hải Phòng

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis.

Hải Phòng: Văn Toản, Tuấn Phong, Minh Dĩ, Ngọc Tú, Mạnh Dũng, Thái Bảo, Vũ Tín, Văn Anh, Tagueu, Esteban Fernandez, Milan Makaric.