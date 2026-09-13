Video Gia Bảo mở tỷ số, Minh Dĩ gỡ hòa:
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HAGL có khởi đầu thuận lợi trong cuộc tiếp đón Hải Phòng khi sớm tạo ra sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 10. Từ quả phạt góc, Augusto đánh đầu chuyền bóng để Gia Bảo bật cao dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, lợi thế của HAGL không kéo dài lâu. Phút 18, Hồ Minh Dĩ tung cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Trung Kiên để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sang hiệp hai, Hải Phòng nhanh chóng tạo bước ngoặt. Phút 49, Tagueu khiến thủ môn HAGL không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Makaric đá bồi giúp đội khách dẫn ngược 2-1. Dù HAGL nỗ lực tấn công, các cơ hội đều lần lượt trôi qua.
Đến phút 90+2, sai lầm của hàng thủ chủ nhà giúp Makaric cướp bóng và ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng. Kết quả này khiến HAGL tiếp tục gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm điểm số.
Ghi bàn:
HAGL: Gia Bảo (11')
Hải Phòng: Minh Dĩ (18'), Milan Makaric (49', 90'+2)
Đội hình xuất phát HAGL vs Hải Phòng
HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis.
Hải Phòng: Văn Toản, Tuấn Phong, Minh Dĩ, Ngọc Tú, Mạnh Dũng, Thái Bảo, Vũ Tín, Văn Anh, Tagueu, Esteban Fernandez, Milan Makaric.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Hải Phòng ngay tại Pleiku.
90'+2
Thủ môn Trung Kiên mắc lỗi
Từ pha bóng dài của Hải Phòng, Châu Phi không che chắn, trong khi thủ môn Trung Kiên băng ra phá bóng trúng chân Milan Makaric. Ngoại binh của Hải Phòng sau đó thoải mái sút bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ, HAGL đang dốc toàn lực tấn công tìm bàn quân bình tỷ số.
87'
Nỗ lực của Thanh Nhân đem về quả phạt đền cho HAGL khi bị Vũ Tín phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, VAR xác định có lỗi việt vị trước đó của cầu thủ HAGL.
83'
VAR vào cuộc nhưng không có phạt đền dành cho HAGL.
72'
Thủ môn Văn Toản suýt chút nữa trở thành tội đồ khi cú sút của Jacintho Lucas khiến anh để vuột khỏi tay. May cho Hải Phòng khi cựu thủ môn ĐT Việt Nam có thể làm chủ tình hình.
67'
Từ quả phạt góc của HAGL, bóng đập mép trên xà ngang khung thành Hải Phòng, từ cú đánh đầu của ngoại binh bên phía chủ nhà.
60'
Các cầu thủ HAGL nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số, tuy nhiên chưa thể thành công.
49'
Milan Makaric đưa Hải Phòng vượt lên dẫn 2-1
Tagueu xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ HAGL, bóng đổi hướng khiến thủ môn Trung Kiên cản phá không tốt. Milan Makaric lập tức ập vào đá bồi tung lưới chủ nhà lần thứ hai.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
42'
Cột dọc liên tục cứu thua cho Hải Phòng
Cơ hội dành cho HAGL, sau nỗ lực của Thanh Sơn mở ra cơ hội để Lucas dứt điểm đập cột dọc bật ra. Một cầu thủ khác của chủ nhà băng vào đá bồi cũng không thắng được cột dọc khung thành Hải Phòng.
37'
Hai đội đang thi đấu giằng co và không hề khoan nhượng, khi đôi bên đều nhắm đến chiến thắng ở vòng 2 này.
31'
Mặt sân lầy lội cùng những vũng nước đọng khiến cầu thủ hai đội trải qua nhiều pha bóng dở khóc dở cười.
26'
Ít phút vừa qua các cầu thủ Hải Phòng liên tục gây sức ép lên khung thành của Trung Kiên. Milan Makaric khiến CĐV chủ nhà thót tim với cú sút xa đi chệch cột dọc.
18'
Minh Dĩ gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng
Hồ Minh Dĩ chớp cơ hội, anh tung cú dứt điểm ở sát vòng cấm địa, bóng đi khó đập mép dưới xà ngang rồi bay vào khung thành HAGL khiến thủ môn Trung Kiên không kịp phản xạ.
11'
Gia Bảo mở tỷ số sớm cho HAGL
Đón bóng từ quả phạt góc của đồng đội, tài năng trẻ Gia Bảo chọn vị trí chính xác rồi đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Văn Toản, mở tỷ số cho HAGL.
8'
Đội chủ sân Pleiku đang tổ chức tấn công để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên về phía khung thành của Hải Phòng.
4'
Cơn mưa trước trận đấu khiến mặt sân Pleiku vốn không thật sự đẹp lại xuất hiện những vũng nước ảnh hướng đến trận đấu.
17h01
Trọng tài chính Võ Hoài Thương thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h30
16h00
HAGL sẽ tiếp đón Hải Phòng tại vòng đấu V.League với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên, nhưng thử thách dành cho đội bóng phố Núi được dự báo không hề đơn giản.
HAGL đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa có được sự ổn định về phong độ. Lối chơi của đội bóng này vẫn dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng, tuy nhiên hiệu quả trong khâu tấn công và sự chắc chắn ở hàng phòng ngự vẫn là những vấn đề cần cải thiện.
Trong khi đó, Hải Phòng luôn được đánh giá là đối thủ khó chịu nhờ lối chơi giàu tốc độ, tinh thần chiến đấu cao cùng khả năng tổ chức phản công sắc bén. Đội bóng đất Cảng cũng thường gây ra nhiều khó khăn cho HAGL trong những lần đối đầu gần đây.
Lợi thế sân nhà có thể giúp HAGL thêm tự tin, nhưng Hải Phòng chắc chắn không dễ dàng để đội chủ nhà áp đặt thế trận. Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ diễn ra cân bằng, quyết liệt và có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.