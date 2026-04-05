Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Hà Tĩnh và nhanh chóng chiếm thế chủ động. Đội khách kiểm soát bóng tốt, liên tục khai thác hai biên nhằm kéo giãn hàng thủ chắc chắn của chủ nhà. Phút 19, Xuân Son đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc.

Xuân Son tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo - Ảnh: T.L

Dù vậy, sức ép của Nam Định vẫn được duy trì. Phút 29, Xuân Son tiếp tục có cơ hội ngon ăn nhưng không thể đánh bại thủ môn Thanh Tùng. Bước ngoặt đến ở phút 34 khi đội khách được hưởng phạt đền, và chính Xuân Son đã dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, khi Hà Tĩnh còn đang mải mê tìm bàn gỡ, Nam Định tung đòn quyết định. Phút 48, Xuân Son kiến tạo để Ababa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Dù Hà Tĩnh nỗ lực tấn công, họ không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Nam Định giành chiến thắng thuyết phục với dấu ấn đậm nét của Xuân Son.

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (36', pen), Akolo (49')

Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs Nam Định

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Joseph, Đức Việt, Duy Thường, Nascimento, Trung Nguyên, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene, Viktor Lê

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Vũ, Tuấn Dương, Caio Cesar, Lusamba, Akolo, Xuân Son