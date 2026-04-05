Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Hà Tĩnh và nhanh chóng chiếm thế chủ động. Đội khách kiểm soát bóng tốt, liên tục khai thác hai biên nhằm kéo giãn hàng thủ chắc chắn của chủ nhà. Phút 19, Xuân Son đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc.

Xuân Son tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo - Ảnh: T.L

Dù vậy, sức ép của Nam Định vẫn được duy trì. Phút 29, Xuân Son tiếp tục có cơ hội ngon ăn nhưng không thể đánh bại thủ môn Thanh Tùng. Bước ngoặt đến ở phút 34 khi đội khách được hưởng phạt đền, và chính Xuân Son đã dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, khi Hà Tĩnh còn đang mải mê tìm bàn gỡ, Nam Định tung đòn quyết định. Phút 48, Xuân Son kiến tạo để Ababa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Dù Hà Tĩnh nỗ lực tấn công, họ không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Nam Định giành chiến thắng thuyết phục với dấu ấn đậm nét của Xuân Son.

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (36', pen), Akolo (49')

Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs Nam Định

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Joseph, Đức Việt, Duy Thường, Nascimento, Trung Nguyên, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene, Viktor Lê

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Vũ, Tuấn Dương, Caio Cesar, Lusamba, Akolo, Xuân Son

05/04/2026 | 19:59

90'+10

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Nam Định.

05/04/2026 | 19:57

90'+9

Thủ môn vào sân thay người Liêm Điều có hai pha cứu thua liên tiếp cho Nam Định.

05/04/2026 | 19:55

90'+6

Đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm, Xuân Son đánh đầu đưa bóng đập đất nhưng không làm khó thủ môn Thanh Tùng.

05/04/2026 | 19:50

90'

Hiệp hai có tới 7 phút bù giờ.

05/04/2026 | 19:45

86'

Xuân Son bỏ lỡ khó tin

Vừa vào sân được ít phút, Kevin Phạm Ba có pha bứt tốc mạnh mẽ bên cánh phải rồi căng ngang như dọn cỗ cho Xuân Son. Tiếc cho Nam Định, trước khung thành rộng mở, tiền đạo tuyển Việt Nam đã đệm bóng đi ra ngoài.

05/04/2026 | 19:36

76'

Các cầu thủ Hà Tĩnh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng chưa đạt được mục đích khi mà hàng thủ Nam Định chơi kín kẽ hoặc tiền đạo của chủ nhà quá 'cùn'.

05/04/2026 | 19:11

52'

Thủ môn Nguyên Mạnh có pha cản phá xuất thần của thủ môn Nguyên Mạnh trước pha thoát xuống đánh đầu của ngoại binh Joseph bên phía Hà Tĩnh.

05/04/2026 | 19:10

49'

Xuân Son sắm vai kiến tạo, Nam Định dẫn 2-0

Xuân Son kiến tạo thuận lợi để Akolo băng xuống vượt qua thủ môn Thanh Tùng rồi dứt điểm vào lưới trống. Nam Định dẫn trước Hà Tĩnh 2-0.

05/04/2026 | 19:05

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

05/04/2026 | 18:50

45'+5

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Nam Định.

05/04/2026 | 18:36

36'

Xuân Son mở tỷ số cho Nam Định

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho Nam Định được hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Xuân Son không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Thanh Tùng, đưa đội ĐKVĐ vượt lên dẫn trước.

Niềm vui của Xuân Son với bàn thắng thứ hai tại V-League năm nay - Ảnh: T.L
05/04/2026 | 18:28

30'

Thêm một cơ hội dành cho Xuân Son, lần này pha rướn người dứt điểm cận thành nhưng bị cột dọc khung thành của Thanh Tùng từ chối bàn thắng.

05/04/2026 | 18:26

25'

Thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc cản phá cú dứt điểm của cầu thủ bên phía chủ nhà Hà Tĩnh.

05/04/2026 | 18:20

20'

VAR từ chối bàn thắng của Xuân Son

Đón bóng từ quả tạt của Hồng Duy bên cánh trái, Xuân Son tranh chấp với hậu vệ Hà Tĩnh rồi dứt điểm tung lưới chủ nhà. Tuy nhiên VAR xác định có lỗi để tay chạm bóng của tiền đạo tuyển Việt Nam.

05/04/2026 | 18:13

12'

Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt chủ động kiểm soát thế trận, tìm kiếm những cơ hội đầu tiên về phía khung thành của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Xuân Son vẫn 'đói bóng' kể từ đầu trận.

Xuân Son bị theo kèm chặt - Ảnh: T.L
05/04/2026 | 18:06

5'

Hai đội nhập cuộc khá chậm, Nam Định quyết tâm giành trọn 3 điểm trong khi các cầu thủ Hà Tĩnh cũng muốn có một kết quả khả quan.

05/04/2026 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

05/04/2026 | 17:55

17h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

05/04/2026 | 17:40

17h40

Đội hình xuất phát của TXNĐ
05/04/2026 | 17:35

17h35

Các cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân Hà Tĩnh để chuẩn bị cho trận đấu.

05/04/2026 | 17:16

17h16

Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs Nam Định
05/04/2026 | 16:20

16h20

Dù cùng đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng V.League 2025/26, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định lại bước vào cuộc đối đầu với hai tâm thế hoàn toàn trái ngược.

Sau giai đoạn lượt đi ổn định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo được khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Điều này giúp thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh thi đấu khá thoải mái ở giai đoạn hai, thậm chí sớm tính đến kế hoạch nhân sự cho mùa giải tới.

Trong khi đó, Nam Định lại đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua trở lại nhóm dẫn đầu. Việc khởi đầu thiếu ổn định khiến đội bóng thành Nam chỉ đứng thứ 7, kém đội đầu bảng CAHN tới 20 điểm và còn cách top 4 ít nhất 6 điểm. Với tham vọng sau hai mùa vô địch liên tiếp, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt buộc phải coi mỗi trận còn lại là “chung kết”.

Điểm tựa của Nam Định là phong độ ghi bàn trở lại của Nguyễn Xuân Son. Sự thăng hoa của tiền đạo này mang đến niềm tin lớn cho đội khách trong chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Hà Tĩnh.

05/04/2026 | 16:15

Thông tin lực lượng

Nam Định: Lucas treo giò, Văn Toàn chưa bình phục chấn thương

Hà Tĩnh: Đầy đủ lực lượng.

05/04/2026 | 16:00

16h00

