Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo sức ép lên phần sân Ninh Bình. Phút 6, Đức Hoàng Minh tung cú sút kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 12 khi Đình Lâm tận dụng sai lầm hàng thủ để dứt điểm cận thành chính xác.
Bị dẫn bàn, Ninh Bình dâng cao tấn công và suýt gỡ hòa ở phút 24 khi cú dứt điểm của Bảo Toàn tìm đến xà ngang. HAGL vẫn kiểm soát thế trận nhưng không thể gia tăng cách biệt.
Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 70 khi Ninh Bình được hưởng phạt đền và Geovane thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1. Đến phút 84, Văn Thuận - tiền vệ U23 Viể Nam tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt, giúp đội khách vượt lên.
Dù dồn ép cuối trận, HAGL không thể ghi bàn và chấp nhận thất bại 1-2 trên sân nhà.
Ghi bàn:
HAGL: Đình Lâm (12')
Ninh Bình: Geovane (70', pen), Văn Thuận (84')
Đội hình xuất phát HAGL vs Ninh Bình
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Anh Tài, Thanh Nhân, Đình Lâm, Silva Marciel, Hoàng Minh, Batista Conceicao.
Ninh Bình: Văn Lâm; Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Quang Nho, Đức Chiến; Thành Trung, Tiến Anh; Quốc Việt, Bảo Toàn, Gia Hưng, Geovane
90'+11
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho Ninh Bình trước HAGL.
90'+5
Batista Conceicao bên phía HAGL thự hiện pha cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, thủ môn Văn Lâm bị đánh bại nhưng trái bóng đi chệch khung thành Ninh Bình.
84'
Văn Thuận ghi tuyệt phẩm, Ninh Bình dẫn 2-1
Sau vài nhịp nhấn nhá, Văn Thuận - tiền vệ U23 Việt Nam tung cú cứ lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng về góc xa, Trung Kiên bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua cho HAGL.
70'
Geovane gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình trên chấm 11m
Đội khách Ninh Bình được hưởng phạt đền, và Geovane không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Trung Kiên trên chấm 11m, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
60'
Các cầu thủ Ninh Bình vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa vào lưới của HAGL.
48'
Trung vệ Jairo làm đánh đầu chiến thuật để Batista Conceicao tung người móc bóng trong thế quay lưng về khung thành nhưng không đánh bại được Văn Lâm. Tuy nhiên trọng tài xác định tiền đạo chủ nhà chơi cao chân với cầu thủ Ninh Bình.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+5
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà HAGL.
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ, Đình Lâm vừa có quả treo bóng đi hơi sâu, đưa bóng rơi trên đỉnh lưới khung thành của Văn Lâm.
40'
Trung Kiên cản phá xuất thần
Đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm, Bảo Toàn - cựu cầu thủ HAGL đánh đầu nhanh nhưng thủ thành Trung Kiên bay người cản phá xuất thần, chịu phạt góc..
37'
HAGL có pha phối hợp ăn ý "xé toang" hàng thủ Ninh Bình. Silva Marciel thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Đình Lâm đệm bóng cận thành tung lưới Văn Lâm lần thứ hai. Tuy nhiên VAR xác định có lỗi việt vị của cầu thủ HAGL.
31'
Đoàn quân của HLV Quang Trãi vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, không cho Ninh Bình nhiều cơ hội gây sức ép lên khung thành của thủ môn Kiên Trung.
22'
Các học trò của HLV Vũ Tiến Thành nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số nhưng chưa thành công.
12'
Văn Lâm bị thủng lưới, HAGL 1-0 Ninh Bình
Đón quả tạt bóng từ bên cánh trái của đồng đội, Đình Lâm thực hiện pha đặt lòng một chạm khiến thủ thành Văn Lâm không thể cản phá.
9'
Đội bóng Cố đô Hoa Lư đáp trả, với tình huống dứt điểm của Quốc Việt - cựu cầu thủ HAGL, từ ngoài vòng cấm nhưng không đi trúng đích.
7'
Bóng dội xà ngang khung thành Ninh Bình
Lợi thế sân nhà giúp HAGL nhập cuộc hứng khởi, cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Cao Hoàng Minh khiến Văn Lâm bay người hết cỡ cũng không thể chạm bóng. May cho đội khách khi trái bóng tìm đến xà ngang khung thành bật ra.
17h00
Trọng tài chính Đỗ Anh Đức thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h40
Cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động trước trận đấu.
HAGL đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3 ở vòng 16 V.League. Đội bóng phố Núi chơi ấn tượng và từng nắm lợi thế, nhưng siêu phẩm muộn của Văn Sơn khiến họ chỉ có 1 điểm. Dù vậy, màn trình diễn cho thấy HAGL vẫn là đối thủ khó chịu nếu duy trì sự tập trung và đấu pháp hợp lý.
Tinh thần thi đấu của HAGL cũng là điểm sáng khi các cầu thủ thể hiện quyết tâm cao, không bị ảnh hưởng bởi những biến động trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, với 15 điểm và vị trí thứ 11, đội chủ sân Pleiku vẫn đối mặt nguy cơ bị nhóm cuối vượt mặt khi khoảng cách là rất mong manh.
Trước mắt, HAGL sẽ chạm trán Ninh Bình – đối thủ đang sa sút nhưng được kỳ vọng hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành. Đây hứa hẹn là thử thách lớn cho đội bóng phố Núi.