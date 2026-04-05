Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo sức ép lên phần sân Ninh Bình. Phút 6, Đức Hoàng Minh tung cú sút kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 12 khi Đình Lâm tận dụng sai lầm hàng thủ để dứt điểm cận thành chính xác.

Ninh Bình có chiến thắng giải tỏa trước HAGL - Ảnh: VPF

Bị dẫn bàn, Ninh Bình dâng cao tấn công và suýt gỡ hòa ở phút 24 khi cú dứt điểm của Bảo Toàn tìm đến xà ngang. HAGL vẫn kiểm soát thế trận nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 70 khi Ninh Bình được hưởng phạt đền và Geovane thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1. Đến phút 84, Văn Thuận - tiền vệ U23 Viể Nam tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt, giúp đội khách vượt lên.

Dù dồn ép cuối trận, HAGL không thể ghi bàn và chấp nhận thất bại 1-2 trên sân nhà.

Ghi bàn:

HAGL: Đình Lâm (12')

Ninh Bình: Geovane (70', pen), Văn Thuận (84')

Đội hình xuất phát HAGL vs Ninh Bình

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Anh Tài, Thanh Nhân, Đình Lâm, Silva Marciel, Hoàng Minh, Batista Conceicao.

Ninh Bình: Văn Lâm; Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Quang Nho, Đức Chiến; Thành Trung, Tiến Anh; Quốc Việt, Bảo Toàn, Gia Hưng, Geovane