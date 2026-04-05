Chưa hoàn hảo vì chưa mạnh nhất

Chiến thắng trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam đạt mục tiêu về mặt kết quả, nhưng rõ ràng đó không phải màn trình diễn “tưng bừng” như nhiều người hâm mộ kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bối cảnh, đây lại là điều hoàn toàn có thể lý giải.

Trước hết, thời điểm tập trung tuyển Việt Nam trùng với giai đoạn then chốt của V-League, nơi nhiều trụ cột phải căng mình trong cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Tuyển Việt Nam chưa có chiến thắng hoàn hảo trước Malaysia

Chính bởi vậy, sau khi dẫn khá cách biệt trước Malaysia, các cầu thủ áo đỏ thi đấu với sự chừng mực, tránh va chạm quá mức, là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, lực lượng của HLV Kim Sang Sik dù được đánh giá là “tương đối ổn”, nhưng vẫn chưa phải phiên bản mạnh nhất. Một số cái tên quan trọng vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau dẫn tới việc tuyển Việt Nam không có chiến thắng bùng nổ như mong đợi.

Rất khó lường

Nếu nhìn vào tương lai gần, tuyển Việt Nam lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác: khó lường và đầy tiềm năng biến hóa nhờ vào việc HLV Kim Sang Sik vẫn còn khá nhiều “của để dành” phía sau.

Điển hình như Đình Bắc, khi cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN trở lại sẽ hứa hẹn giúp hàng công tuyển Việt Nam tăng thêm tốc độ và tính đột biến.

Nhưng tới đây sẽ khó lường hơn nhờ vào lực lượng hùng hậu phía sau HLV Kim Sang Sik

Hay như Tiến Linh, việc không được triệu tập vì phong độ và cả tâm lý trong thời gian qua bất ổn là dễ hiểu. Nhưng nếu chân sút này tìm lại chính mình ở giai đoạn tới tại V-League, tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn trên hàng công.

Không dừng lại ở đó, Khoa Ngô, nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề nhập tịch cũng mang đến thêm lựa chọn về kỹ thuật, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại. Trong khi đó, trường hợp của Patrick Lê Giang tới đây đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam, có thể tạo ra sự cạnh tranh thú vị trong khung gỗ.

Sự kết hợp giữa những nhân tố cũ giàu kinh nghiệm và làn gió mới đầy năng lượng giúp HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án chiến thuật hơn, từ kiểm soát bóng, phản công nhanh cho đến pressing tầm cao.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước không hề dễ dàng khi tuyển Việt Nam phải liên tiếp tham dự nhiều giải đấu quan trọng trong quỹ thời gian ngắn. Áp lực về thể lực, phong độ và sự ổn định là thử thách lớn.

Nhưng ở góc nhìn tích cực, nền tảng đang dần hình thành. Tuyển Việt Nam có chiều sâu hơn, nhiều lựa chọn hơn và đặc biệt là tiềm năng tạo đột biến cao hơn. Với những gì đang có, và tài thao lược của HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam tới đây rất khó lường và đáng xem.