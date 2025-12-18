Ghi bàn:

HAGL: Conceicao Dos Santos (82')

CAHN: Leo Artur (17'), Mauk (42'), Phan Văn Đức (58')

Đội hình xuất phát HAGL vs CAHN

HAGL: Bảo Duy; Quang Kiệt, Thanh Sơn, Thành Nhân, Conceicao Dos Santos, Rodrigo, Vĩnh Nguyên, Filho Jairo, Phước Bảo, Du Học, Ryan Ha.

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Đức, Văn Đô, Phan Văn Đức, Mauk, Quang Hải, Aurtur, Alan.

18/12/2025 | 18:55

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho CAHN ngay trên sân Pleiku của HAGL. Kết quả này giúp Quang Hải và các đồng đội, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn chỉ 1 điểm và thi đấu ít hơn một trận.

bxh vleague.jpeg
BXH V-League hiện tại
18/12/2025 | 18:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

18/12/2025 | 18:43

82'

HAGL rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xác định Adou Minh đã phạm lỗi với Conceicao Dos Santos trong vòng cấm, một quả phạt đền cho chủ nhà. Trên chấm 11m, đích thân Conceicao đánh bại Nguyễn Filip dù thủ thành của CAHN bay người đúng hướng.

18/12/2025 | 18:30

66'

Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.

18/12/2025 | 18:18

58'

Phan Văn Đức lên tiếng

CAHN tổ chức tấn công "xé toang" hàng thủ HAGL, Leo Artur kiến tạo dọn cỗ để Phan Văn Đức thoải mái dứt điểm tung lưới HAGL lần thứ ba.

18/12/2025 | 18:14

57'

Sức ép được các cầu thủ HAGL liên tục tạo về phía khung thành của CAHN, hãng thủ đội khách vì vậy phải làm việc vất vả hơn.

18/12/2025 | 18:13

52'

Những phút đầu hiệp hai, các học trò của HLV Nguyễn Quang Trãi nỗ lực gây sức ép nhưng thủ môn Nguyễn Filip và hàng thủ CAHN vẫn đang chơi tập trung.

18/12/2025 | 18:07

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

18/12/2025 | 17:50

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách CAHN.

HAGL vs CAHN.jpg
Ảnh: CAHN
18/12/2025 | 17:43

42'

Mauk nhân đôi cách biệt cho CAHN

Leo Artur khoan phá bên cánh trái rồi kiến tạo để người đồng đội Mauk dứt điểm trong vòng cấm làm tung nóc lưới HAGL lần thứ hai.

18/12/2025 | 17:41

40'

HAGL thoát bàn thua thứ hai trước vây hãm của CAHN. Bóng đập cột dọc rồi bật ra, Alan băng vào đá bồi nhưng không có bàn thắng.

18/12/2025 | 17:28

28'

HAGL suýt phải nhận bàn thua thứ hai, may cho chủ nhà khi Alan rướn người chạm bóng không đủ để đưa bóng vào lưới.

18/12/2025 | 17:26

24'

Bị dẫn bàn, các cầu thủ HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình để gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không dễ đạt được mục đích trước CAHN có hàng thủ chắc chắn.

18/12/2025 | 17:17

17'

Leo Artur ghi siêu phẩm mở tỷ số

Leo Artur xoay sở ở góc vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp về góc xa, bóng đi cong hình trái chuối rồi đập vào mép trong cột dọc trước khi bay vào lưới HAGL.

hagl vs cahn 1.jpg
Ảnh: CAHN
18/12/2025 | 17:16

15'

Trận đấu vẫn đang trôi đi với những diễn biến khá tẻ nhạt, vẫn chưa có pha bóng nào thật sự nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của nhau.

18/12/2025 | 17:07

5'

Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ CAHN nhập cuộc chủ động, sớm đẩy cao đội hình gây sức ép dù phải làm khách tại Pleiku.

18/12/2025 | 17:00

16h00

Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

18/12/2025 | 16:53

16h53

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

18/12/2025 | 16:25

HAGL vs CAHN.jpg
18/12/2025 | 15:12

Thông tin lực lượng

HAGL: Sẽ không có sự phục vụ của quân bài quan trọng nhất là thủ môn Trung Kiên vì tham dự SEA Games 33.

CAHN: Cũng vì bận tham dự SEA Games 33, Minh Phúc và Đình Vắn sẽ vắng mặt trận này.

18/12/2025 | 15:01

Nhận định trước trận

HAGL bước vào cuộc tiếp đón CAHN trong bối cảnh chịu sức ép lớn ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng phố núi hiện đứng thứ 12 với 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm giữa bảng lại không quá xa. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Lê Quang Trãi hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt quan trọng trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, thử thách dành cho HAGL là vô cùng nặng nề khi đối thủ CAHN đang đạt phong độ cao và nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi đầu. Đội bóng ngành công an sở hữu lực lượng vượt trội, lối chơi ổn định và hiệu suất ấn tượng với 7 chiến thắng sau 9 vòng.

Dù bị đánh giá thấp hơn, HAGL vẫn có cơ sở để hy vọng khi Pleiku luôn là điểm tựa đặc biệt. Đội bóng phố núi từng đánh bại Viettel và cầm hòa Nam Định, Hà Nội ngay trên sân nhà. Với CAHN, sự thận trọng là điều bắt buộc nếu không muốn trả giá trước một HAGL đang ở thế chân tường.

18/12/2025 | 14:00

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

