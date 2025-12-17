Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines tại Chonburi bị bao phủ bởi một quyết định sai lầm nghiêm trọng từ tổ trọng tài.

Sai lầm này trực tiếp tước đi bàn thắng hợp lệ của các cô gái Việt Nam.

Nhân vật tâm điểm của làn sóng phẫn nộ này chính là trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan (Lào).

Trợ lý Phutsavan giàu kinh nghiệm nhưng sai lầm khó tin. Ảnh: S.N

Tình huống diễn ra trong hiệp 1 khi tuyển nữ Việt Nam đang gia tăng sức ép nghẹt thở.

Sau một pha phối hợp sắc nét, bóng được mở ra cánh phải, nơi Ngân Thị Vạn Sự căng ngang cho Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines.

Đáng nói, hình ảnh thực tế từ góc quay truyền hình cho thấy Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines một khoảng cách rất lớn, ước tính lên đến hơn 2 mét.

Đây không phải là tình huống nhạy cảm cần đến công nghệ bắt việt vị bán tự động, hay biện minh rằng không có công nghệ VAR hỗ trợ, mà là sai sót căn bản về nhãn quan của người cầm cờ.

Điều khiến người hâm mộ và BHL Việt Nam bức xúc nhất chính là phản ứng của trọng tài chính.

Trọng tài Rebecca Anne Durcau (Australia) ban đầu đã có động thái chuẩn bị chỉ tay lên giữa sân để công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy lá cờ từ phía bà Chanthavong Phutsavan phất lên một cách quyết liệt, vị vua áo đen người Australia đã thay đổi quyết định và bắt lỗi việt vị.

Bà Chanthavong Phutsavan là trọng tài cấp FIFA của Lào, từng tham gia điều hành nhiều trận đấu châu Á, khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả trận thắng 5-0 của Việt Nam trước Indonesia ở vòng bảng giải SEA Games 33.

Năm ngoái, bà Phutsavan sang Việt Nam tham gia điều hành vòng loại U22 nữ châu Á 2024, cũng với vai trò trợ lý.

Bích Thùy mất oan siêu phẩm. Ảnh: S.N

Bà Phutsavan cũng có những trận bắt chính, nhưng chủ yếu giải trẻ - như vòng loại U14 nữ châu Á.

Tuy nhiên, việc một người giàu kinh nghiệm quốc tế như bà Phutsavan đưa ra phán quyết sai lệch hoàn toàn so với diễn biến trên sân, trong trận chung kết mang tính quyết định, là điều không thể bào chữa.

Tất nhiên, trọng tài chính Durcau cũng không phải không liên quan. Trọng tài này không công nhận phạt đền cho Việt Nam cuối hiệp 1, khi bóng chạm tay cầu thủ Philippines, cũng như phớt lờ một số pha phạm lỗi của các cô gái áo trắng.

Sai lầm trắng trợn này một lần nữa làm dấy lên những hoài nghi về sự thiếu công bằng của các trọng tài ở SEA Games 33.

Một loạt sai lầm mang tính hệ thống, từ sàn võ đến sân futsal rồi sân cỏ, khiến khâu tổ chức ở SEA Games trở nên xấu xí.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn