Tình huống diễn ra ở phút 29 trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines, khi hai đội đang hòa nhau 0-0.

Tình huống trọng tài biên Chanthavong Phutsavan căng cờ báo việt vị khó hiểu - Ảnh: SN

Vạn Sự có pha xử lý khéo léo bên cánh trái rồi tạt bóng vào vòng cấm đối phương, Bích Thuỳ băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới nữ Philippines.

Xem lại pha quay chậm cho thấy tiền đạo tuyển Việt Nam đứng trên hậu vệ cuối cùng Philippines tầm 3 mét nhưng trọng tài biên Chanthavong Phutsavan lại căng cờ báo việt vị rất khó hiểu. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bị tước bàn thắng không thể tin nổi.

Trợ lý trọng tài biên Chanthavong Phutsavan có pha căng cờ khó hiểu - Ảnh: SN

Được biết, tổ trọng tài điều khiển trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, ngoài trợ lý Chanthavong Phutsavan, còn có trọng tài chính chính Rebecca Anne Durcau và trợ lý Kristina Bersenyova.

Xem video:

