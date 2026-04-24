Trận Ninh Bình vs Hà Nội FC tại vòng 20 LPBank V-League rất được chờ đợi. Dù cả hai đội đều khó tranh ngôi vô địch, nhưng cuộc đối đầu này không chỉ đơn thuần là điểm số, mà còn là sự khẳng định sức mạnh, vị thế.

Cuộc đọ sức trở nên hấp dẫn khi hai đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Nếu Hà Nội FC có Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải... thì Ninh Bình có Đặng Văn Lâm, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức. Ngoài ra, chất lượng ngoại binh của hai đội cũng được đánh giá rất cao, hứa hẹn mang tới một trận đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu V-League.

Trước vòng đấu này, Ninh Bình có phong độ ấn tượng với 3 trận thắng liên tiếp. Dù khó có thể đuổi kịp CAHN trong cuộc đua vô địch, nhưng đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn còn mục tiêu vào top 3 của giải đấu năm nay. Nếu giành chiến thắng trước Hà Nội FC, Ninh Bình thu hẹp khoảng cách với Thể Công Viettel (xếp thứ 2 BXH) chỉ còn 1 điểm, kém CAHN 8 điểm.

Hà Nội FC quyết đòi nợ trận thua Ninh Bình ở lượt đi.

Xét về lực lượng, Ninh Bình không hề thua kém Hà Nội FC, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Trận này, lợi thế rất lớn của Hoàng Đức và các đồng đội là được chơi trên sân nhà. Nếu chơi hết sức, đội tân binh V-League hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC kém Ninh Bình 4 điểm (33 so với 37), vì thế đội bóng Thủ đô quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách này để đua tranh vị trí top dẫn đầu V-League. Trước trận đấu rất quan trọng, đoàn quân của HLV Harry Kewell đạt phong độ ổn định. Trong hai trận gần nhất, Hà Nội FC toàn thắng, ghi tới 7 bàn thắng, cho thấy hàng công thực sự mạnh, đặc biệt là khi Hoàng Hên liên tục tỏa sáng.

Tới làm khách trên sân của Ninh Bình, đại diện bóng đá Thủ đô không có Thành Chung vì án phạt thẻ đỏ. Dù vậy, Hà Nội FC vẫn tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ trên BXH.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 24/4, HAGL tiếp đón Hải Phòng. Dù gặp đối thủ không quá mạnh, nhưng đây là trận mà đội bóng phố Núi không dễ giành chiến thắng.