Trận cầu giữa HAGL và Thép Xanh Nam Định trên sân Pleiku diễn ra cực kỳ hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Phút 19, Minh Tâm mở tỷ số cho HAGL sau pha thoát xuống khôn ngoan, tận dụng sai lầm trong bẫy việt vị của hàng thủ Nam Định.

Brenner (phải) lập cú đúp cho Nam Định - Ảnh: T.B

Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng đáp trả: Brenner đánh đầu ghi bàn ở phút 31, rồi chính anh sút phạt đền thành công ở phút 36, đưa Nam Định dẫn 2-1.

Tưởng chừng hiệp một khép lại với lợi thế cho đội khách thì ở phút 45+3, Thanh Nhân kịp gỡ hòa 2-2 cho HAGL sau pha phản công sắc bén.

Bước sang hiệp hai, Nam Định tung “gã khổng lồ” Kyle Hudlin cao 2m06 để tạo đột biến, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Trận đấu kết thúc 2-2, HAGL nối dài chuỗi 2 trận bất bại, còn Nam Định trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thắng.

Ghi bàn:

HAGL: Minh Tâm (19'), Thanh Nhân (45'+3)

Nam Định: Brenner (32', 36' pen)

Đội hình xuất phát HAGL vs Nam Định:

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Ryan Hà

Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Văn Tới, Đình Sơn, Văn Kiên, Văn Vĩ, Romulo, Tô Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Văn Đạt, Brenner