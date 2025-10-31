Trận cầu giữa HAGL và Thép Xanh Nam Định trên sân Pleiku diễn ra cực kỳ hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Phút 19, Minh Tâm mở tỷ số cho HAGL sau pha thoát xuống khôn ngoan, tận dụng sai lầm trong bẫy việt vị của hàng thủ Nam Định.
Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng đáp trả: Brenner đánh đầu ghi bàn ở phút 31, rồi chính anh sút phạt đền thành công ở phút 36, đưa Nam Định dẫn 2-1.
Tưởng chừng hiệp một khép lại với lợi thế cho đội khách thì ở phút 45+3, Thanh Nhân kịp gỡ hòa 2-2 cho HAGL sau pha phản công sắc bén.
Bước sang hiệp hai, Nam Định tung “gã khổng lồ” Kyle Hudlin cao 2m06 để tạo đột biến, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
Trận đấu kết thúc 2-2, HAGL nối dài chuỗi 2 trận bất bại, còn Nam Định trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thắng.
Ghi bàn:
HAGL: Minh Tâm (19'), Thanh Nhân (45'+3)
Nam Định: Brenner (32', 36' pen)
Đội hình xuất phát HAGL vs Nam Định:
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Ryan Hà
Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Văn Tới, Đình Sơn, Văn Kiên, Văn Vĩ, Romulo, Tô Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Văn Đạt, Brenner
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, cùng 1 điểm dành cho mỗi đội.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Thủ môn Trung Kiên bắt gọn trái bóng từ pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Lucas Alves bên phía Nam Định.
77'
Những nỗ lực của cầu thủ hai đội vẫn chưa thể đem đến bàn thắng thứ 5 trong trận đấu, sau hiệp một rượt đuổi kịch tính.
68'
Khung thành của HAGL chao đảo sau pha vây hãm của các cầu thủ Nam Định, thủ môn Trung Kiên cản phá trước khi đồng đội kịp lao về bọc lót.
63'
Nhận đường bóng trả ra của đồng đội, Tô Văn Vũ tung cú sút bên ngoài vòng cấm rất căng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành HAGL.
58'
Đang là một thế trận giằng co trên sân Pleiku, cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở vòng 9 V-League này.
52'
Văn Vĩ xuất hiện trong vòng cấm rồi đánh đầu cận thành, người đồng đội ở ĐT Việt Nam là thủ môn Trung Kiên đổ người cản phá xuất sắc. Dù vậy, trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ chạy cánh của Nam Định.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 2-2.
45'+3
Thanh Nhân gỡ hòa 2-2 cho HAGL
Ryan Ha thoát xuống dứt điểm buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải đẩy bóng ra, Thanh Nhân xuất hiện đúng lúc rồi đá bồi tung lưới Nam Định lần thứ hai.
43'
Các cầu thủ HAGL nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước khi hiệp một khép lại.
36'
Brenner lập cú đúp cho Nam Định trong 4 phút
Nỗ lực phá bóng của Minh Tâm khiến Văn Đạt bị ngã trong vòng cấm HAGL. VAR xác định có phạt đền cho Nam Định. Trên chấm 11m, Brenner đánh bại Trung Kiên dù thủ môn ĐT Việt Nam người đúng hướng.
32'
Brenner gỡ hòa 1-1 cho Nam Định
Đón bóng từ quả phạt góc được thực hiện bởi đội trưởng Văn Vĩ, tiền đạo ngoại Brenner bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Trung Kiên.
28'
Khung thành Nam Định rung chuyển từ tình huống nhồi bóng vào vòng cấm của cầu thủ HAGL. Cơn mưa trút xuống sân Pleiku đang ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu.
25'
Văn Đạt của Nam Định ngã trong vòng cấm HAGL sau pha phá bóng của Jairo. VAR vào cuộc xác định không có lỗi của trung vệ chủ nhà.
19'
Minh Tâm mở tỷ số cho HAGL
Đường chuyền của cầu thủ HAGL ra phía sau lưng hàng thủ Nam Định, Minh Tâm băng lên sút tung lưới Nguyên Mạnh trong pha đối mặt.
16'
Sau pha phá bóng không tốt của cầu thủ Nam Định, Marciel vung chân bắt vô-lê trên vạch 16m50, bóng đi chìm và hướng về phía góc xa. Thủ môn Nguyên Mạnh đã chôn chân đứng nhìn nhưng bóng khẽ chạm cầu thủ đội khách rồi đi chệch cột dọc.
Sau đó, Vĩnh Nguyên đá phạt góc để trung vệ Jairo bạt cao hơn cả đánh đầu đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Nam Định.
11'
Đội ĐKVĐ V-League đang kiểm soát trận đấu, tổ chức gây sức ép để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
4'
Đội khách Nam Định có được cú dứt điểm đầu tiên nhưng không làm khó Trung Kiên - thủ môn ĐT Việt Nam.
17h00
Trọng tài chính Đỗ Khánh Nam thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát HAGL vs Nam Định
Nhận định trước trận
Ở trận sớm vòng 9 V.League 2025/26, HAGL sẽ tiếp đón đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân Pleiku. Đây là cuộc đấu không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là thử thách bản lĩnh cho cả hai đội đang chật vật tìm lại phong độ.
Sau chiến thắng đầu tiên trước Thể Công Viettel ở vòng 8, HAGL đang hừng hực khí thế. Dù lực lượng mỏng và lối chơi còn hạn chế, thầy trò HLV Vũ Duy Thường vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với hàng phòng ngự chắc chắn và những pha phản công sắc bén.
Trong khi đó, Nam Định đang chìm trong khủng hoảng khi không thắng 5 trận liên tiếp và vừa chia tay HLV Vũ Hồng Việt.
Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khiến đội khách gặp khó cả công lẫn thủ. Họ cũng có thành tích tệ hại tại Pleiku với 11 trận chưa biết thắng. Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên, HAGL có cơ hội lớn để giữ lại ít nhất 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trọn vẹn.